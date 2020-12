Régimen chavista amenaza a quien no vote

Dos días después de que el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, dijera que quien no vote, no come, ahora Iris Varela, candidata a disputada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y hasta hace dos meses ministra de Servicios Penitenciarios, envió un mensaje a los directivos de este Ministerio, ordenándoles despedir a todos los empleados que no participen este domingo en los comicios.

En un mensaje grabado que envió Varela a sus subordinados, se le escucha decir:

“Tenemos una elección muy importante el próximo domingo. Yo le voy a decir a toda la gente que trabaja en el ministerio penitenciario, ¡el que no vote, que lo boten!”.

La oposición ha llamado a boicotear los comicios, que considera ilegítimos, mientras la gran mayoría de la comunidad internacional ha adelantado que no reconocerá sus resultados.