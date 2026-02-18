americateve

Diócesis católica de Nueva Jersey acuerda pagar $180 millones por abusos sexuales del clero

TRENTON, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — Una diócesis católica de Nueva Jersey llegó esta semana a un acuerdo por 180 millones de dólares para resolver denuncias de abuso sexual por parte del clero, una cifra que supera con creces los convenios de algunas diócesis grandes, pero que, aun así, queda empequeñecida frente a otros arreglos de gran magnitud.

ARCHIVO – La catedral de la inmaculada Concepción en Camden, Nueva Jersey, el 20 de abril de 2022. (AP Foto/Matt Rourke, Archivo) AP

El obispo Joseph Williams, de la Diócesis de Camden, que abarca el sur de Nueva Jersey y sus suburbios de Filadelfia, anunció el acuerdo el martes en una carta.

“Para los sobrevivientes del sur de Nueva Jersey, este día llega con mucho retraso y representa un hito en su camino hacia el restablecimiento de la justicia y la sanación y el reconocimiento que desde hace mucho tiempo han buscado y merecen”, señaló Williams.

El miércoles se envió un mensaje a un grupo de sobrevivientes de abusos en busca de comentarios.

Greg Gianforcaro, uno de los abogados que representa a las víctimas que demandan a la diócesis, atribuyó el logro del acuerdo a la perseverancia de los sobrevivientes.

“Ha sido una batalla extremadamente larga y ardua”, señaló el abogado en una entrevista telefónica.

Se trata del acuerdo más reciente en un escándalo que se desató hace más de dos décadas, cuando en Boston salió a la luz la magnitud de los abusos y el esfuerzo de la Iglesia por ocultarlos. El acuerdo de Nueva Jersey supera los convenios de aproximadamente 80 millones de dólares en Boston y Filadelfia, aunque los arreglos en California fueron mucho más altos. En 2024, la Arquidiócesis de Los Ángeles acordó un pago de 880 millones de dólares.

El acuerdo de Camden llega a menos de un año de que la diócesis retirara su objeción a la investigación de un jurado investigador del estado de Nueva Jersey sobre décadas de presuntos abusos sexuales de menores por parte de religiosos. Desde entonces, la Corte Suprema estatal dictaminó que la investigación del estado podía seguir adelante.

La diócesis de Camden, al igual que otras en todo el país, se declaró en quiebra en medio de una avalancha de demandas después de que se flexibilizara el plazo de prescripción.

En 2022, la diócesis acordó pagar 87,5 millones de dólares para resolver denuncias de abuso sexual por parte del clero presentadas por unos 300 denunciantes, uno de los mayores acuerdos en efectivo relacionados con la Iglesia católica en Estados Unidos. Según los abogados de las víctimas, el anuncio del acuerdo más reciente incluye esos fondos.

La diócesis de Camden abarca seis condados del sur de Nueva Jersey fuera de Filadelfia. El acuerdo aún debe ser aprobado por un tribunal de quiebra.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

