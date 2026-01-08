Dinamarca ve conversaciones con EEUU como oportunidad para "diálogo necesario" sobre Groenlandia

ARCHIVO - Casas cubiertas de nieve en la costa de una entrada de mar en Nuuk, Groenlandia, el 7 de marzo de 2025. (Foto AP/Evgeniy Maloletka, archivo) AP

"Este es el diálogo que se necesita, tal como lo solicitó el gobierno junto con el gobierno groenlandés", dijo el ministro de Defensa danés Troels Lund Poulsen a la emisora danesa DR el jueves.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, indicó el miércoles que la próxima semana se llevará a cabo una reunión sobre Groenlandia, pero no ofreció detalles sobre el momento, la ubicación o los participantes.

"No estoy aquí para hablar sobre Dinamarca o intervención militar. Me reuniré con ellos la próxima semana, tendremos esas conversaciones con ellos entonces", dijo Rubio a los periodistas en el Capitolio.

El gobierno de Groenlandia ha informado a la emisora pública danesa DR que Groenlandia participará en la reunión entre Dinamarca y Estados Unidos anunciada por Rubio.

"Nada sobre Groenlandia sin Groenlandia. Por supuesto, estaremos allí. Somos nosotros quienes solicitamos la reunión", afirmó la ministra de Relaciones Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, a DR.

La isla de Groenlandia, el 80% de la cual se encuentra por encima del Círculo Ártico, es hogar de unas 56.000 personas, en su mayoría inuit.

Vance critica a Dinamarca

El vicepresidente estadounidense JD Vance, dijo el miércoles que Dinamarca "obviamente" no había hecho un trabajo adecuado en asegurar Groenlandia y que Trump "está dispuesto a llegar tan lejos como sea necesario" para defender los intereses estadounidenses en el Ártico.

En una entrevista con Fox News, Vance repitió la afirmación de Trump de que Groenlandia es crucial tanto para Estados Unidos como para la seguridad nacional mundial porque "toda la infraestructura de defensa antimisiles depende parcialmente de Groenlandia".

Añadió que el hecho de que Dinamarca haya sido un fiel aliado militar de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y la más reciente "guerra contra el terrorismo" no significaba necesariamente que estuvieran haciendo lo suficiente para asegurar Groenlandia hoy.

"El hecho de que hicieras algo inteligente hace 25 años no significa que no puedas hacer algo tonto ahora", resaltó Vance, agregando que Trump "está diciendo muy claramente, 'no están haciendo un buen trabajo con respecto a Groenlandia'".

Derecho a la autodeterminación

Vance hizo sus declaraciones luego que Rubio dijera a un grupo selecto de legisladores estadounidenses que el gobierno republicano tiene la intención de comprar eventualmente Groenlandia en lugar de usar la fuerza militar.

"Muchos groenlandeses consideran que los comentarios hechos son irrespetuosos", declaró Aaja Chemnitz, una de las dos políticas groenlandesas en el Parlamento danés, a The Associated Press. "Muchos también sienten que estas conversaciones se están discutiendo por encima de sus cabezas. Tenemos un dicho firme en Groenlandia, 'Nada sobre Groenlandia, sin Groenlandia'".

Agregó que la mayoría de los groenlandeses "desean más autodeterminación, incluida la independencia", pero también quieren "fortalecer la cooperación con nuestros socios" en seguridad y desarrollo empresarial siempre que se base en "respeto mutuo y reconocimiento de nuestro derecho a la autodeterminación".

Chemnitz negó una afirmación de Trump de que Groenlandia está "cubierta de barcos rusos y chinos por todas partes".

Groenlandia es "un aliado y socio de larga data de Estados Unidos y tenemos un interés compartido en la estabilidad, la seguridad y la cooperación responsable en el Ártico", subrayó. "Hay un acuerdo con Estados Unidos que les da acceso para tener bases en Groenlandia si es necesario".

El presidente francés Emmanuel Macron ha denunciado la "ley del más fuerte" que está haciendo que la gente "se pregunte si Groenlandia será invadida".

En un discurso a embajadores franceses en el palacio presidencial del Elíseo el jueves, Macron dijo que "es el mayor desorden, la ley del más fuerte, y todos los días la gente se pregunta si Groenlandia será invadida, si Canadá estará bajo la amenaza de convertirse en el 51er estado (de Estados Unidos) o si Taiwán será rodeado aún más".

Señaló un mundo "cada vez más disfuncional" donde las grandes potencias, incluidos Estados Unidos y China, tienen "una verdadera tentación de dividir el mundo entre ellos".

Estados Unidos "gradualmente se está alejando de algunos de sus aliados y liberándose de las reglas internacionales", dijo Macron.

Operaciones de vigilancia para EEUU

"Groenlandia pertenece a su gente", sostuvo Antonio Costa, el presidente del Consejo Europeo, el miércoles. "Nada puede decidirse sobre Dinamarca y sobre Groenlandia sin Dinamarca, o sin Groenlandia. Tienen el pleno apoyo y solidaridad de la Unión Europea".

Los mandatarios de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y el Reino Unido se unieron a la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, el martes para defender la soberanía de Groenlandia tras los comentarios de Trump sobre Groenlandia, que es parte de la alianza militar de la OTAN.

Después de la visita de Vance a Groenlandia el año pasado, el ministro de Relaciones Exteriores danés Lars Løkke Rasmussen publicó un video detallando el acuerdo de defensa de 1951 entre Dinamarca y Estados Unidos. Desde 1945, la presencia militar estadounidense en Groenlandia ha disminuido de miles de soldados en más de 17 bases e instalaciones en la isla, dijo Rasmussen, a la remota Base Espacial Pituffik en el noroeste con unos 200 soldados hoy. La base apoya operaciones de advertencia de misiles, defensa antimisiles y vigilancia espacial para Estados Unidos y la OTAN.

El acuerdo de 1951 "ofrece amplias oportunidades para que Estados Unidos tenga una presencia militar mucho más fuerte en Groenlandia", indicó Rasmussen. "Si eso es lo que deseas, entonces discutámoslo".

"Defensa militar de Groenlandia"

El año pasado, el Parlamento de Dinamarca aprobó un proyecto de ley para permitir bases militares estadounidenses en suelo danés. La ley amplía un acuerdo militar previo, pactado en 2023 con el entonces gobierno de Joe Biden, donde las tropas estadounidenses tenían amplio acceso a bases aéreas danesas en el país escandinavo.

Dinamarca se moviliza para fortalecer su presencia militar alrededor de Groenlandia y en el Atlántico Norte más amplio.

El año pasado, el gobierno anunció un acuerdo de 14.600 millones de coronas (2.300 millones de dólares) con partes que incluyen a los gobiernos de Groenlandia y las Islas Feroe, otro territorio autónomo de Dinamarca, para "mejorar las capacidades de vigilancia y mantener la soberanía en la región".

El plan incluye tres nuevos buques navales árticos, dos drones de vigilancia de largo alcance adicionales y capacidad satelital.

El Comando Ártico Conjunto de Dinamarca, con sede en Nuuk, tiene la tarea de la "vigilancia, afirmación de soberanía y defensa militar de Groenlandia y las Islas Feroe", según su sitio web. Cuenta con estaciones satelitales más pequeñas en toda la isla.

La Patrulla de Trineos de Perros Sirius, una unidad naval danesa de élite que realiza reconocimientos de largo alcance y hace cumplir la soberanía danesa en la naturaleza ártica, también está estacionada en Groenlandia.

Seung Min Kim en Washington y Sylvie Corbet en París contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP