Dinamarca presenta reforma legal para deportar a criminales extranjeros

COPENHAGUE, Dinamarca (AP) — Dinamarca presentó una reforma legal el viernes que permite la deportación de extranjeros que hayan sido condenados a al menos un año de prisión incondicional por delitos graves.

La primera ministra de Dinamarca Mette Frederiksen en conferencia de prensa en Copenhague el 30 de enero del 2026. (Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix via AP) AP

La primera ministra Mette Frederiksen afirmó que la medida afectaría a cualquier ciudadano extranjero condenado por delitos graves, como agresión agravada y violación, aunque reconoció que la idea —parte de una serie de cambios legales— podría entrar en conflicto con las convenciones europeas de derechos humanos.

Dinamarca también endurecerá los controles sobre los extranjeros sin residencia legal, introducirá un nuevo monitor de tobillo para extranjeros criminales, reabrirá una embajada en Siria y fortalecerá la cooperación con las autoridades en Afganistán.

Frederiksen admitió en una conferencia de prensa que el gobierno estaba actuando de manera “poco convencional” y estaba enmendando la legislación en lugar de esperar fallos judiciales sobre casos de deportación.

El ministro de Inmigración e Integración, Rasmus Stoklund, señaló que 315 criminales extranjeros de países fuera de la Unión Europea habían recibido sentencias de más de un año en los últimos cinco años, pero no fueron expulsados.

“Muchos de nosotros encontramos eso difícil de entender”, expresó en la conferencia de prensa.

El anuncio se produce mientras la UE —de la cual Dinamarca es miembro— ha estado lidiando con la integración de ciudadanos extranjeros y migrantes y endureciendo su arsenal legal.

El mes pasado, el bloque de 27 países comenzó a finalizar una reforma de su sistema de migración, que incluye mayores restricciones para aceptar solicitudes de asilo.

Muchos grupos y partidos políticos de extrema derecha en Europa y en otros países han expresado una creciente indignación por lo que consideran un aumento no deseado de la inmigración en los últimos años.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

