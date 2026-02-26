americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Dinamarca convoca a elecciones parlamentarias el 24 de marzo

COPENHAGUE, Dinamarca (AP) — Dinamarca llevará a cabo elecciones parlamentarias el 24 de marzo, informó el jueves la oficina de la primera ministra Mette Frederiksen.

La primera ministra danesa Mette Frederiksen anuncia próximas elecciones parlamentarias, en el Salón del Parlamento de Christiansborg, en Copenhague, el jueves 26 de febrero de 2026. (Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix vía AP)
La primera ministra danesa Mette Frederiksen anuncia próximas elecciones parlamentarias, en el Salón del Parlamento de Christiansborg, en Copenhague, el jueves 26 de febrero de 2026. (Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix vía AP) AP

Los votantes determinarán quiénes ocuparán escaños en el Folketing (Parlamento) durante su próximo mandato de cuatro años.

Tiene 179 escaños, 175 de los cuales corresponden a legisladores que representan a Dinamarca y dos cada uno a legisladores de los dos territorios semiautónomos del reino, Groenlandia y las Islas Feroe.

Debe celebrarse una elección general al menos cada cuatro años, pero el primer ministro puede convocarlas en cualquier momento. Las últimas elecciones fueron el 1 de noviembre de 2022 y resultaron en una coalición de tres partidos que cruza la división izquierda-derecha.

Frederiksen, una socialdemócrata de centroizquierda, lidera Dinamarca desde mediados de 2019. Actualmente, lidera un gobierno con el Partido Liberal del ministro de Defensa, Troels Lund Poulsen y el partido moderado centrista del ministro de Asuntos Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, exprimer ministro.

________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

Destacados del día

EEUU autoriza reventa de petróleo venezolano a privados en Cuba y excluye a GAESA y militares

EEUU autoriza reventa de petróleo venezolano a privados en Cuba y excluye a GAESA y militares

Guardafronteras cubanos matan a cuatro personas de una lancha procedente de Florida

Guardafronteras cubanos matan a cuatro personas de una lancha procedente de Florida

Transición en Venezuela: renuncia Tarek William Saab y sacude la Fiscalía tras caída de Maduro

Transición en Venezuela: renuncia Tarek William Saab y sacude la Fiscalía tras caída de Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece su discurso sobre el Estado de la Unión ante un pleno del Congreso en la Cámara de Representantes, en el Capitolio federal en Washington, el martes 24 de febrero de 2026. (Kenny Holston/The New York Times via AP, Pool)

Trump proclama la "era dorada" en un histórico Discurso del Estado de la Unión

CUBA SIN CARNETS: MININT ADMITE ESCASEZ DE TARJETAS Y SEÑALA A EEUU

CUBA SIN CARNETS: MININT ADMITE ESCASEZ DE TARJETAS Y SEÑALA A EEUU

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter