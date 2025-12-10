americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Dinamarca compensará a mujeres y niñas groenlandesas obligadas a usar anticonceptivos

COPENHAGUE, Dinamarca (AP) — Dinamarca ha alcanzado un acuerdo para compensar a miles de mujeres y niñas indígenas en Groenlandia por casos de anticoncepción forzada llevados a cabo por las autoridades sanitarias durante décadas, comenzando en la década de 1960.

El Ministerio de Salud danés anunció el miércoles que las mujeres que recibieron anticonceptivos sin su conocimiento o consentimiento entre 1960 y 1991 podrán solicitar pagos individuales de 300.000 coronas danesas (aproximadamente 46.000 dólares) a partir del próximo abril.

Se estima que unas 4.500 mujeres podrían tener derecho a compensación. Groenlandia es un territorio semiautónomo de Dinamarca.

A las inuit, muchas de ellas adolescentes en ese momento, se les colocaron dispositivos intrauterinos anticonceptivos, conocidos como DIU o espirales, o se les administró una inyección hormonal anticonceptiva, ya sea sin conocer los detalles o sin dar su consentimiento.

"El caso del DIU es un capítulo oscuro en nuestra historia compartida. Ha tenido grandes consecuencias para las mujeres groenlandesas que han experimentado tanto daño físico como psicológico", declaró la ministra de Salud, Sophie Lohde.

"Desafortunadamente, no podemos eliminar el dolor de las mujeres, pero la compensación ayuda a reconocer y disculparse por las experiencias que han atravesado", añadió.

Las mujeres pueden solicitar compensación hasta junio de 2028.

Una investigación independiente publicada en septiembre encontró que más de 350 mujeres y niñas indígenas groenlandesas, incluidas algunas de 12 años o menos, informaron que fueron forzadas a recibir anticonceptivos por parte de las autoridades sanitarias, aunque se cree que más de 4.000 mujeres y niñas se vieron afectadas.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

La alcaldesa electa de Miami, la demócrata Eileen Higgins, celebra después de ganar los comicios, el martes 9 de diciembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

La Demócrata Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami por primera vez en casi 30 años

Por Redacción América Noticias Miami
La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

Agentes del FBI se arrodillan junto con manifestantes en medio de protestas por la muerte de George Floyd en Washington el 4 de junio del 2020. (AP foto/Jose Luis Magana)

Agentes del FBI despedidos por arrodillarse demandan para recuperar sus empleos

Destacados del día

DHS compra su propia flota de aviones para deportaciones: contrato millonario por $140 millones

DHS compra su propia flota de aviones para deportaciones: contrato millonario por $140 millones

Se apaga La Grande: Radio Mambí sale del aire tras 40 años y estremece al exilio cubano en Miami

Se apaga "La Grande": Radio Mambí sale del aire tras 40 años y estremece al exilio cubano en Miami

El presidente estadounidense Donald Trump en la ceremonia de premios del Centro Kennedy en Washington el 7 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump respalda plan republicano para reemplazar el Obamacare con pagos directos

Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

La alcaldesa electa de Miami, la demócrata Eileen Higgins, celebra después de ganar los comicios, el martes 9 de diciembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

La Demócrata Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami por primera vez en casi 30 años

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter