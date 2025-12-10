Dinamarca compensará a mujeres y niñas groenlandesas obligadas a usar anticonceptivos

El Ministerio de Salud danés anunció el miércoles que las mujeres que recibieron anticonceptivos sin su conocimiento o consentimiento entre 1960 y 1991 podrán solicitar pagos individuales de 300.000 coronas danesas (aproximadamente 46.000 dólares) a partir del próximo abril.
Se estima que unas 4.500 mujeres podrían tener derecho a compensación. Groenlandia es un territorio semiautónomo de Dinamarca.
A las inuit, muchas de ellas adolescentes en ese momento, se les colocaron dispositivos intrauterinos anticonceptivos, conocidos como DIU o espirales, o se les administró una inyección hormonal anticonceptiva, ya sea sin conocer los detalles o sin dar su consentimiento.
"El caso del DIU es un capítulo oscuro en nuestra historia compartida. Ha tenido grandes consecuencias para las mujeres groenlandesas que han experimentado tanto daño físico como psicológico", declaró la ministra de Salud, Sophie Lohde.
"Desafortunadamente, no podemos eliminar el dolor de las mujeres, pero la compensación ayuda a reconocer y disculparse por las experiencias que han atravesado", añadió.
Las mujeres pueden solicitar compensación hasta junio de 2028.
Una investigación independiente publicada en septiembre encontró que más de 350 mujeres y niñas indígenas groenlandesas, incluidas algunas de 12 años o menos, informaron que fueron forzadas a recibir anticonceptivos por parte de las autoridades sanitarias, aunque se cree que más de 4.000 mujeres y niñas se vieron afectadas.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP