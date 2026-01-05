Dinamarca advierte que si EEUU toma Groenlandia la OTAN se acabará

El primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, ofrece una conferencia de prensa el lunes 5 de enero de 2026, en Nuuk, Groenlandia. (Oscar Scott Carl/Ritzau Scanpix vía AP) AP

El operativo nocturno de las fuerzas estadounidenses en Caracas para capturar al mandatario Nicolás Maduro y a su esposa el sábado en la madrugada dejó al mundo atónito, e incrementó las preocupaciones en Dinamarca y Groenlandia, que es un territorio semiautónomo del reino danés y, por lo tanto, forma parte de la OTAN.

Frederiksen y su homólogo groenlandés, Jens Frederik Nielsen, criticaron los comentarios del presidente y advirtieron de consecuencias catastróficas. Numerosos gobernantes europeos expresaron su solidaridad con ellos.

"Si Estados Unidos elige atacar militarmente a otro país de la OTAN, entonces todo se detiene", declaró Frederiksen a la emisora danesa TV2. "Es decir, eso incluye nuestra OTAN y, por lo tanto, la seguridad que se ha proporcionado desde el final de la Segunda Guerra Mundial".

Durante el periodo de transición entre la presidencia de Joe Biden y la de Trump, y los primeros meses de su segundo mandato, él exhortó repetidas veces a que Estados Unidos tenga jurisdicción sobre Groenlandia, y no ha descartado el uso de la fuerza militar para tomar el control de la isla. Sus comentarios del domingo, que incluyeron decirle a los reporteros "hablemos de Groenlandia en 20 días", profundizaron aún más los temores de que Washington esté planeando una intervención en esa isla en un futuro cercano.

Frederiksen señaló también que a Trump "se le debe tomar en serio" cuando dice que quiere Groenlandia. "No aceptaremos una situación en la que nosotros y Groenlandia seamos amenazados de esta manera", agregó.

En una conferencia de prensa el lunes, Nielsen señaló que Groenlandia no puede compararse con Venezuela. Instó a sus conciudadanos a mantener la calma y la unidad.

"No estamos en una situación en la que pensemos que podría haber una toma del país de la noche a la mañana, y por eso insistimos en que queremos una buena cooperación", expresó.

Nielsen añadió: "La situación no es tal que Estados Unidos pueda simplemente conquistar Groenlandia".

Ask Rostrup, un periodista político de TV2, escribió en el blog en vivo de la estación el lunes que Mette previamente habría rechazado rotundamente la idea de una toma de control estadounidense de Groenlandia. Pero ahora, escribió Rostrup, la retórica se ha agudizado tanto que ella tiene que reconocer la posibilidad.

Trump critica las labores de seguridad de Dinamarca en Groenlandia

Trump también se burló el domingo de los empeños de Dinamarca para mejorar la posición de seguridad nacional de Groenlandia, diciendo que los daneses han añadido "un trineo de perros más" al arsenal del territorio ártico.

"Es tan estratégica actualmente", dijo Trump a los reporteros el domingo mientras volaba de regreso a Washington desde su casa en Florida. "Groenlandia está repleta de barcos rusos y chinos".

Y añadió: "Necesitamos Groenlandia desde el punto de vista de la seguridad nacional, y Dinamarca no va a poder hacerlo".

Pero Ulrik Pram Gad, experto en seguridad global del Instituto Danés de Estudios Internacionales, escribió en un informe el año pasado que "de hecho hay barcos rusos y chinos en el Ártico, pero estos buques están demasiado lejos para verse desde Groenlandia, con o sin binoculares".

Base espacial estadounidense en el noroeste de Groenlandia

Los groenlandeses y daneses se sintieron aún más molestos el fin de semana por una publicación en redes sociales tras la redada estadounidense en Venezuela. Dicha publicación fue efectuada por Katie Miller, una exfuncionaria del gobierno de Trump que ahora tiene un podcast, y muestra un mapa de Groenlandia ilustrado con los colores y las estrellas de la bandera estadounidense, acompañado por el pie de foto: "pronto".

"Y sí, esperamos pleno respeto por la integridad territorial del reino de Dinamarca", manifestó el embajador Jesper Møller Sørensen, principal enviado danés a Washington, en una publicación en respuesta a Miller, quien está casada con el influyente subjefe de despacho de la Casa Blanca, Stephen Miller.

El Departamento de Defensa estadounidense opera la remota Base Espacial Pituffik en el noroeste de Groenlandia. Fue construida tras un acuerdo de defensa entre Copenhague y Washington alcanzado en 1951. Apoya operaciones de advertencia de misiles, defensa de misiles y vigilancia espacial para Estados Unidos y la OTAN.

En Europa, la asociación entre Estados Unidos y Dinamarca ha sido duradera. Los daneses compran aviones de combate F-35 estadounidenses y, el año pasado, el Parlamento danés aprobó un proyecto de ley para permitir que haya bases militares estadounidenses en el país.

Los críticos dicen que la votación cedió la soberanía danesa a Washington. La legislación amplía un acuerdo militar previo, hecho en 2023 con el gobierno del presidente Joe Biden, en el que las fuerzas estadounidenses tenían amplio acceso a las bases aéreas danesas en el país escandinavo.

Ciobanu informó desde Varsovia y Dazio desde Berlín.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP