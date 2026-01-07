americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Dillon Brooks y Grayson Allen brillan en la victoria de los Suns 117-98 sobre los Grizzlies

MEMPHIS, Tennessee, EE.UU. (AP) — Dillon Brooks anotó 21 puntos, su compañero y también exjugador de Memphis, Grayson Allen, añadió 19 y los Suns de Phoenix aplastaron 117-98 a los Grizzlies la noche del miércoles.

Dillon Brooks (3), de los Suns de Phoenix, controla el balón ante Olivier-Maxence Prosper (18), de los Grizzlies de Memphis, en la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el miércoles 7 de enero de 2026, en Memphis, Tennessee. (AP Foto/Brandon Dill)
Dillon Brooks (3), de los Suns de Phoenix, controla el balón ante Olivier-Maxence Prosper (18), de los Grizzlies de Memphis, en la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el miércoles 7 de enero de 2026, en Memphis, Tennessee. (AP Foto/Brandon Dill) AP

Brooks, quien jugó sus primeras seis temporadas con los Grizzlies, anotó 18 de sus unidades en la primera mitad mientras los Suns construían una ventaja temprana. Allen, quien también jugó dos temporadas con Memphis, acertó siete de 13 en tiros de campo, incluyendo cinco de diez triples. Devin Booker terminó con 13 tantos, pero acertó seis de 15 tiros de campo.

Phoenix, que venía de una derrota 100-97 ante Houston el lunes por la noche, ha ganado siete de sus últimos nueve partidos.

Jaren Jackson Jr. lideró a los Grizzlies, que estaban con una plantilla reducida, con 19 puntos, mientras que Cam Spencer, Javon Small y Kentavious Caldwell-Pope terminaron con 14 tantos cada uno. Memphis tuvo un 42% de acierto en tiros y cometió 18 pérdidas de balón, lo que llevó a 25 puntos de Phoenix.

La ventaja de los Suns se extendió a 22 al inicio del tercer cuarto y ni siquiera una racha de 10-2 de Memphis logró reducir significativamente la diferencia. Las pérdidas de balón de los Grizzlies continuaron acumulándose en el tercer cuarto, y Phoenix llegó al cuarto con una ventaja de 91-68.

En ese momento, el entrenador de Memphis, Tuomas Iisalo, podría haber vaciado su banquillo, pero con solo diez jugadores disponibles debido a las lesiones, casi todos ya habían sido llamados a jugar.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un mural con imágenes de infraestructura petrolera en Caracas, Venezuela, el 6 de enero del 2026. (AP foto/Matías Delacroix)

México se sitúa como proveedor clave de petróleo a Cuba aunque Sheinbaum asegura que no se envía más

Un aviso en un restaurante que busca personal en San Francisco el 18 de abril del 2023. (AP foto/Jeff Chiu)

Ofertas de empleo en EEUU caen al segundo nivel más bajo en cinco años

Activistas confrontan a un grupo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el barrio mayoritariamente somalí de Cedar-Riverside, en Minneapolis, el martes 9 de diciembre de 2025. (AP Foto/Mark Vancleave)

DHS despliega 2.000 agentes en Minneapolis para la "mayor operación migratoria jamás vista"

El presidente Donald Trump baila después de hablar en una reunión de legisladores republicanos en Washington el 6 de enero del 2026. (AP foto/Evan Vucci)

Trump rechaza críticas de demócratas sobre captura de Maduro

Destacados del día

Trump afirma que Venezuela comprará solo productos Made in USA con dinero del nuevo acuerdo petrolero

Trump afirma que Venezuela comprará solo productos "Made in USA" con dinero del nuevo acuerdo petrolero

VIDEO: Agente de ICE mata a tiros a mujer durante redada migratoria en Minneapolis tras intento de atropello

VIDEO: Agente de ICE mata a tiros a mujer durante redada migratoria en Minneapolis tras intento de atropello

Fuerzas de EEUU intercepta un tanquero sancionado que huyó cerca de Venezuela tras semanas de persecución
ULTIMA HORA

Fuerzas de EEUU intercepta un tanquero sancionado que huyó cerca de Venezuela tras semanas de persecución

Purga en el poder venezolano: Delcy Rodríguez destituye y ordena captura inmediata del jefe de seguridad de Maduro

Purga en el poder venezolano: Delcy Rodríguez destituye y ordena captura inmediata del jefe de seguridad de Maduro

Un mural con imágenes de infraestructura petrolera en Caracas, Venezuela, el 6 de enero del 2026. (AP foto/Matías Delacroix)

México se sitúa como proveedor clave de petróleo a Cuba aunque Sheinbaum asegura que no se envía más

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter