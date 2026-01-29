americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Dillon Brooks anota 40 puntos, un récord personal, y Suns doblegan a Pistons por 114-96

PHOENIX (AP) — Dillon Brooks estableció un récord personal con 40 puntos, Grayson Allen añadió 24 y los Suns de Phoenix doblegaron el jueves 114-96 a los Pistons de Detroit, líderes de la Conferencia Este.

Dillon Brooks, de los Suns de Phoenix, persigue un balón suelto delante de Cade Cunningham, de los Pistons de Detroit, el jueves 29 de enero de 2026 (AP Foto/Ross D. Franklin)
Dillon Brooks, de los Suns de Phoenix, persigue un balón suelto delante de Cade Cunningham, de los Pistons de Detroit, el jueves 29 de enero de 2026 (AP Foto/Ross D. Franklin) AP

Los Suns mantuvieron una ventaja cómoda durante gran parte del último cuarto, ganando por quinta vez en siete compromisos. Están diez juegos por encima del .500 por primera vez en esta temporada, con un récord de 29-19.

Brooks atravesó la cancha para una bandeja que puso el marcador 105-89 con 5:43 minutos restantes, anotando el último de sus 40 puntos. Terminó atinando 13 de 22 tiros de campo y capturó ocho rebotes en una noche en la que el equipo regaló a los primeros 5.000 aficionados que ingresaron a la arena una camiseta que decía "Dillon The Villain" — una referencia a su personalidad explosiva.

Los Pistons perdieron por tercera vez en 12 duelos. Cade Cunningham lideró a Detroit con 26 puntos, y Jalen Duran totalizó 23 tantos y 13 rebotes.

Brooks tenía 38 puntos al final del tercer cuarto, lo cual ya era un récord personal. La marca anterior del alero de 2,01 metros fue una actuación de 37 puntos para los Grizzlies de Memphis en 2021.

El canadiense de 30 años está en medio de la mejor campaña de su carrera, promediando más de 20 puntos por encuentro para convertirse en un candidato sorpresa para su primer Juego de Estrellas. Llegó a los Suns durante el receso previo a la temporada como parte del canje que envió a Kevin Durant a Houston.

_____

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump en la Casa Blanca en Washington, el 29 de enero del 2026. (AP foto/Evan Vucci)

Trump afirma que ordenó reabrir el espacio aéreo venezolano para vuelos comerciales

El líder de la minoría del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, espera para hablar con reporteros después de una reunión a puerta cerrada con otros demócratas en el Capitolio, en Washington, el miércoles 28 de enero de 2026. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Demócratas podrían provocar cierre del gobierno si la Casa Blanca no acepta reformas al ICE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una audiencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el miércoles 28 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Mariam Zuhaib)

Marco Rubio detalla cómo EEUU controlará el dinero del petróleo de Venezuela

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, habla durante una rueda de prensa en la sede de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), el 24 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

Crecen llamados para que renuncie la secretaria de Seguridad Nacional tras muertes en Minneapolis

Destacados del día

El presidente Donald Trump durante un evento en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el jueves 29 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Allison Robbert)

Trump dice que "Cuba no podrá sobrevivir" tras ordenar nuevas sanciones

CUBA SE QUEDA SIN PETRÓLEO: reservas alcanzan solo 15–20 días y el colapso económico es inminente

CUBA SE QUEDA SIN PETRÓLEO: reservas alcanzan solo 15–20 días y el colapso económico es inminente

Trump declara emergencia nacional sobre Cuba y anuncia aranceles a países que vendan petróleo

Trump declara "emergencia nacional" sobre Cuba y anuncia aranceles a países que vendan petróleo

ALERTA EN LA HABANA: EMBAJADAS Y EMPRESAS ACTIVAN PLANES DE EVACUACIÓN ANTE PRESIÓN DE EE.UU.
ULTIMA HORA

ALERTA EN LA HABANA: EMBAJADAS Y EMPRESAS ACTIVAN PLANES DE EVACUACIÓN ANTE PRESIÓN DE EE.UU.

APOYO A TRUMP EN MIGRACIÓN SE DESPLOMA: ENCUESTA REVELA QUE LA MAYORÍA CREE QUE ICE SE PASÓ DE LA RAYA

APOYO A TRUMP EN MIGRACIÓN SE DESPLOMA: ENCUESTA REVELA QUE LA MAYORÍA CREE QUE ICE "SE PASÓ DE LA RAYA"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter