Dillon Brooks anota 25, Suns dominan a Lakers sin Luka y los aplastan por 132-108

PHOENIX (AP) — Dillon Brooks anotó 25 puntos, Devin Booker agregó 21 y los Suns de Phoenix se alejaron en la segunda mitad para vapulear el martes 132-108 a los Lakers de Los Ángeles.

Dillon Brooks (3), de los Suns de Phoenix, festeja con Royce ONeale tras encestar ante los Lakers de los Ángeles el martes 23 de diciembre de 2025 (AP Foto/Rick Scuteri)
Los Lakers jugaron sin Luka Doncic, cinco veces elegido al Juego de Estrellas, quien estuvo ausente debido a una contusión en la parte inferior de una pierna. Sin embargo, dieron la bienvenida de vuelta a Austin Reaves, quien se perdió los últimos tres duelos por una distensión en la pantorrilla izquierda.

Reaves terminó con 17 puntos al encestar seis de 11 disparos desde el banco, mientras que LeBron James lideró a los Lakers con 23 unidades. Los Ángeles ha perdido dos compromisos consecutivos.

Los Suns, que han ganado dos de tres contra los Lakers esta temporada, tenían una ventaja de 10 unidades al medio tiempo y rápidamente ampliaron esa delantera a 99-72 a mitad del tercer cuarto. Tomaron una ventaja de 112-86 en el cuarto periodo después de anotar 45 puntos en el tercero al acertar 16 de 22 (72.7%) tiros de campo.

Brooks anotó 12 en el decisivo tercer cuarto y terminó con diez de 15 en tiros de campo, incluyendo tres de seis desde la línea de tres puntos. El jugador de 29 años llegó al encuentro con un promedio de 21,7 puntos, que es fácilmente el más alto de su carrera.

Los cinco titulares de los Suns anotaron cifras de dos dígitos. Mark Williams totalizó 18 puntos y nueve rebotes, mientras que Collin Gillespie anotó 16. Booker agregó 11 asistencias.

Los Suns han ganado dos de sus últimos tres duelos.

