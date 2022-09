Diego Luna: “Andor es un migrante forzado”

En “Rogue One: A Star Wars Story” (“Rogue One: Una historia de Star Wars”) no todos los héroes sobreviven, pero esto, aunado a su estética retro similar a la de las primeras películas de Star Wars, ha hecho que sea una de las favoritas de los fanáticos de la saga, pues su tono es un poco más grave que en otros de sus filmes donde hay muertos que vienen del más allá o inevitablemente gana el bien sobre el mal.