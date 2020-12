Huelguista de San Isidro en contra del Servicio Militar Obligatorio

“Amigos, quiero hacer algo y necesito que me apoyen y que me den sus consejos por favor. Algo que a muchos de sus familiares jóvenes les va a beneficiar, pero quisiera que me dijeran cómo puedo hacer, pues quiero recoger la firma de todos los jóvenes cubanos que no estén dispuestos a empuñar armas a favor del régimen de la dictadura”, escribió el joven de 18 años en la red social.

Según dijo, el único objetivo del Servicio Militar es “matar cubanos” y aseguró que, si alguna vez empuñara armas, sería para derrocar a la dictadura, no para defenderla.

Al igual que sus otros compañeros del MSI, Rubio permanece bajo constante vigilancia de la Seguridad del Estado, que le impide salir de su casa y moverse libremente.

La pasada semana, turbas castristas realizaron un acto de repudio en su contra y lanzaron piedras contra su vivienda.