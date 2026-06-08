americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Díaz pega jonrón inicial y Aranda da hit de ventaja en triunfo de Rays 3-1 sobre Medias Rojas

SAN PETERSBURGO, Florida, EE.UU. (AP) — El cubano Yandy Díaz conectó un jonrón para abrir el juego e impulsó dos carreras, y los Rays de Tampa Bay vencieron 3-1 a los Medias Rojas de Boston la noche del lunes.

Yandy Díaz, de los Rays de Tampa Bay, observa el vuelo de la pelota de un elevado de sacrificio contra Alec Gamboa, de los Medias Rojas de Boston, durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 8 de junio de 2026, en San Petersburgo, Florida. (AP Foto/Chris OMeara)
Yandy Díaz, de los Rays de Tampa Bay, observa el vuelo de la pelota de un elevado de sacrificio contra Alec Gamboa, de los Medias Rojas de Boston, durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 8 de junio de 2026, en San Petersburgo, Florida. (AP Foto/Chris O'Meara) AP

El mexicano Jonathan Aranda remolcó la carrera que rompió el empate con un sencillo en la quinta entrada para los líderes del Este de la Liga Americana, que habían perdido cinco de seis.

Díaz puso a Tampa Bay en la pizarra con su cuarto jonrón abriendo el juego esta temporada, al enviar el primer lanzamiento del abridor de Boston, Connelly Early, a las gradas del jardín izquierdo. Luego, Díaz impulsó a Taylor Walls con un elevado de sacrificio en la octava, cuando Tampa Bay fabricó una carrera de seguridad sin conectar imparable.

El sencillo de Aranda con dos outs impulsó a Austin Slater desde tercera para romper el empate 1-1 en la quinta, lo que sacó del juego a Early (5-4). Slater, en su debut con Tampa Bay, se embasó con un sencillo dentro del cuadro antes de robarse la segunda y avanzar a tercera con un lanzamiento descontrolado.

El zurdo Ian Seymour, quien abrió por los Rays, retiró a sus primeros cinco bateadores y no permitió hit hasta la tercera, cuando el mexicano Marcelo Mayer igualó la pizarra con un cuadrangular solitario.

Aparte del jonrón de Mayer, solo un jugador de los Medias Rojas llegó a tercera base. Los Rays mejoraron a 5-0 cuando utilizan un abridor, y a 29-1 cuando están arriba después de siete entradas.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, da una conferencia de prensa el martes 12 de mayo de 2026, en Madrid. (AP Foto/Bernat Armangue)

Florentino Pérez es reelegido presidente del Real Madrid para allanar el regreso de Mourinho

Destacados del día

🚨 GOLPE DEMOLEDOR A CUBA: Miami-Dade CASTIGA a empresas por enviar cemento a la isla

🚨 GOLPE DEMOLEDOR A CUBA: Miami-Dade CASTIGA a empresas por enviar cemento a la isla

Fuerte sismo frente a Cuba se siente en Miami y gran parte de Florida: evacúan edificios y descartan tsunami

Fuerte sismo frente a Cuba se siente en Miami y gran parte de Florida: evacúan edificios y descartan tsunami

Tragedia aérea en República Dominicana: mueren dos pilotos de un jet que iba a recoger a Yadier Molina

Tragedia aérea en República Dominicana: mueren dos pilotos de un jet que iba a recoger a Yadier Molina

Desarticulan en España red vinculada a activista procastrista: hallan cocaína, armas y miles de fármacos

Desarticulan en España red vinculada a activista procastrista: hallan cocaína, armas y miles de fármacos

Matanzas endurece medidas: amenazan con retirar licencias a choferes estatales que no recojan pasajeros

Matanzas endurece medidas: amenazan con retirar licencias a choferes estatales que no recojan pasajeros

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter