Díaz pega jonrón inicial y Aranda da hit de ventaja en triunfo de Rays 3-1 sobre Medias Rojas

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Yandy Díaz, de los Rays de Tampa Bay, observa el vuelo de la pelota de un elevado de sacrificio contra Alec Gamboa, de los Medias Rojas de Boston, durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 8 de junio de 2026, en San Petersburgo, Florida. (AP Foto/Chris O'Meara) AP

El mexicano Jonathan Aranda remolcó la carrera que rompió el empate con un sencillo en la quinta entrada para los líderes del Este de la Liga Americana, que habían perdido cinco de seis.

Díaz puso a Tampa Bay en la pizarra con su cuarto jonrón abriendo el juego esta temporada, al enviar el primer lanzamiento del abridor de Boston, Connelly Early, a las gradas del jardín izquierdo. Luego, Díaz impulsó a Taylor Walls con un elevado de sacrificio en la octava, cuando Tampa Bay fabricó una carrera de seguridad sin conectar imparable.

El sencillo de Aranda con dos outs impulsó a Austin Slater desde tercera para romper el empate 1-1 en la quinta, lo que sacó del juego a Early (5-4). Slater, en su debut con Tampa Bay, se embasó con un sencillo dentro del cuadro antes de robarse la segunda y avanzar a tercera con un lanzamiento descontrolado.

El zurdo Ian Seymour, quien abrió por los Rays, retiró a sus primeros cinco bateadores y no permitió hit hasta la tercera, cuando el mexicano Marcelo Mayer igualó la pizarra con un cuadrangular solitario.

Aparte del jonrón de Mayer, solo un jugador de los Medias Rojas llegó a tercera base. Los Rays mejoraron a 5-0 cuando utilizan un abridor, y a 29-1 cuando están arriba después de siete entradas.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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