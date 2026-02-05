americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Díaz-Canel advierte que busca alternativas ante sanciones de EEUU y que está dispuesto a diálogo

LA HABANA (AP) — El presidente Miguel Díaz-Canel aseguró el jueves que Cuba está en movimiento para conseguir cooperación externa e implementando planes para satisfacer la demanda de energía tras la advertencia de Donald Trump de aplicar aranceles a los países que envíen petróleo a la isla.

Un hombre camina en la oscuridad durante un corte de energía programado como parte del racionamiento de energía en Santa Cruz del Norte, hogar de una de las plantas termoeléctricas más grandes de Cuba, la noche del martes 3 de febrero de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)
Un hombre camina en la oscuridad durante un corte de energía programado como parte del racionamiento de energía en Santa Cruz del Norte, hogar de una de las plantas termoeléctricas más grandes de Cuba, la noche del martes 3 de febrero de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa) AP

También reiteró que está dispuesto a mantener un diálogo con Estados Unidos, pero sin poner en juego la base del modelo socialista.

“Estamos claros que hay preocupaciones en la población por todo lo que ha ido pasando por la intensa campaña mediática de calumnia, odio”, dijo Díaz-Canel a un grupo de medios nacionales ante los que compareció por dos horas.

La isla produce apenas el 40% del crudo que necesita y el resto lo obtiene de Venezuela, Rusia y México.

Caracas ha sido un aliado político y económico de la isla desde hace más de dos décadas con acuerdos que llevaron a miles de profesionales —sobre todo médicos— al país sudamericano, que compensó las cuentas con la venta preferencial de combustible.

Tras el ataque a Venezuela, Trump acusó a la isla de ser un Estado fallido y estar a punto del colapso y le exigió una negociación inmediata.

Mientras, los apagones que los cubanos sufrieron en los últimos tres años se agudizaron estas semanas –con cortes de hasta 10 horas por día--, ocasionando toda clase de perjuicios a la vida cotidiana, desde el abastecimiento de agua a la cocción de alimentos.

“El colapso está en la filosofía imperial, pero no en la mentalidad de los cubanos”, expresó Díaz-Canel. “Hemos vivido tiempos difíciles”, reconoció.

Muchos observadores han indicado que la resistencia de la isla depende de sus escasas reservas de combustible.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Destacados del día

Cuba entra en Opción Cero y se abre a diálogo con Estados Unidos

Cuba entra en Opción Cero y se abre a diálogo con Estados Unidos

Cuba prepara un plan de desabastecimiento agudo de combustible tras bloqueo TOTAL del Petróleo
URGENTE

Cuba prepara un plan de "desabastecimiento agudo de combustible" tras bloqueo TOTAL del Petróleo

Díaz-Canel: Cuba está dispuesta a un diálogo con Estados Unidos

Díaz-Canel: "Cuba está dispuesta a un diálogo con Estados Unidos"

Carlos Fernandez de Cossio

Cuba dice estar "lista" para un diálogo con EEUU, pero descarta negociar un cambio de sistema político

Minor Hotels

Minor Hotels abandona Cuba y cierra dos hoteles NH en La Habana en medio del desplome turístico

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter