“Días mejores” aborda duelo y sanación en terapia grupal

“En mi caso no había ido nunca a terapia más que de pequeña al psicólogo... porque me daba miedo dormir sola en la habitación”, dijo Hazas, conocida por series como “Velvet” y “Pequeñas coincidencias”, en una entrevista por videollamada desde Madrid. “La verdad es que ha sido una experiencia muy bonita esta terapia de ficción, pero muy interesante a nivel actoral, también he aprendido muchísimo... Es una historia que es muy de carne y hueso y con la que es muy fácil identificarse desde el minuto uno”.