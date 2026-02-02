americateve

Diarra lidera a Sunderland en goleada 3-0 sobre Burnley en la Liga Premier

SUNDERLAND, Inglaterra (AP) — Habib Diarra tuvo una actuación decisiva en el primer tiempo para encaminar el lunes a Sunderland a una cómoda victoria 3-0 sobre el alicaído Burnley en la Liga Premier.

Habib Diarra anota el segundo gol de Sunderland ante Burnley en la Liga Premier, el lunes 2 de febrero de 2026. (Martin Rickett/PA vía AP)
Diarra, un centrocampista que fue fichado de Estrasburgo el verano pasado, anotó un gol y otro disparo suyo fue desviado hacia la red durante un primer tiempo dominante. Chemsdine Talbi completó la cuenta para Sunderland a los 72 minutos.

La racha invicta de Sunderland en casa se extendió a 12 partidos, un récord para un equipo recién ascendido, y el equipo se colocó por encima de Fulham y Everton en el octavo lugar de la tabla.

Hubo una buena dosis de fortuna en el primer gol de Diarra a los nueve minutos ya que su disparo con el pie derecho se desvió de manera desafortunada para descolocar al portero rival Martin Dubravka. El toque fue posteriormente adjudicado como un gol en propia puerta de Axel Tuanzebe, convirtiéndolo en el 12do jugador en la historia de la Premier con tres autogoles para tres clubes diferentes (Manchester United, Ipswich Town y Burnley).

Sin embargo, no hubo nada de suerte en el segundo gol de Diarra, quien disparó desde casi exactamente la misma posición 23 minutos después. Dubravka alcanzó a tocar el potente disparo, pero no pudo detenerlo.

Talbi añadió el tercero tras recortar desde la izquierda y definir con clase.

Burnley no ensayó un solo disparo a puerta y terminó la noche en el penúltimo lugar de la tabla.

El equipo de Scott Parker no ha ganado en 15 partidos de liga desde octubre. Están siete puntos por encima del colista Wolverhampton, pero cinco detrás de West Ham y nueve por debajo de Nottingham Forest, cuarto desde el fondo.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

