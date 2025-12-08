americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Diamondbacks y el lanzador Michael Soroka acuerdan contrato de un año, según fuente de AP

PHOENIX (AP) — Los Diamondbacks de Arizona llegaron a un acuerdo con el lanzador derecho Michael Soroka por un contrato de un año y 7,5 millones de dólares, según le informó el lunes a The Associated Press una persona familiarizada con el acuerdo.

ARCHIVO - Foto del 4 de agosto del 2025, el abridor de los Cachorros de Chicago Micahel Sorka lanza en la primera entrada ante los Rojos de Cincinnati. (AP Foto/Paul Beaty, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 4 de agosto del 2025, el abridor de los Cachorros de Chicago Micahel Sorka lanza en la primera entrada ante los Rojos de Cincinnati. (AP Foto/Paul Beaty, Archivo) AP

La persona habló con AP bajo condición de anonimato porque el acuerdo está pendiente de un examen físico.

Se espera que el jugador de 28 años refuerce la parte trasera de la rotación de abridores de los D-backs. La temporada pasada, tuvo un récord de 3-8 con una efectividad de 4.52, abriendo 16 juegos para los Nacionales de Washington antes de ser traspasado a los Cachorros de Chicago, donde lanzó principalmente desde el bullpen.

Soroka, quien fue elegido al Juego de Estrellas en 2019 con los Bravos de Atlanta, era uno de los mejores lanzadores jóvenes, terminando esa temporada con un récord de 13-4 y una efectividad de 2.68. Sin embargo, se rompió el tendón de Aquiles derecho dos veces, una en 2020 y nuevamente en 2021, lo que lo mantuvo fuera del montículo por más de dos temporadas completas.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Agentes del FBI se arrodillan junto con manifestantes en medio de protestas por la muerte de George Floyd en Washington el 4 de junio del 2020. (AP foto/Jose Luis Magana)

Agentes del FBI despedidos por arrodillarse demandan para recuperar sus empleos

El presidente estadounidense Donald Trump en la ceremonia de premios del Centro Kennedy en Washington el 7 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump planea dar $12.000 millones a agricultores afectados por su guerra comercial con China

ARCHIVO - El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, habla durante una conferencia de prensa en el distrito de Queens, Nueva York, el miércoles 5 de noviembre de 2025. (Foto AP/Heather Khalifa, archivo)

Mamdani informa a inmigrantes en NY sobre su derecho a no acatar órdenes del ICE

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth escucha hablar al presidente Donald Trump en una reunión del gabinete en la Casa Blanca, el martes 2 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Secretario de Defensa de EEUU justifica ataques a embarcaciones de cárteles en foro de seguridad

Destacados del día

Tragedia en Miami-Dade: Mueren un cubano y su esposa en tiroteo dentro de su propia casa

Tragedia en Miami-Dade: Mueren un cubano y su esposa en tiroteo dentro de su propia casa

ICE captura en Massachusetts a cubano con historial criminal extremo: violación de menor y narcotráfico escolar

ICE captura en Massachusetts a cubano con historial criminal extremo: violación de menor y narcotráfico escolar

El presidente estadounidense Donald Trump en la ceremonia de premios del Centro Kennedy en Washington el 7 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump planea dar $12.000 millones a agricultores afectados por su guerra comercial con China

Adiós a las maletas bolas: Madrid-Barajas pone freno al equipaje gigante en vuelos hacia Cuba

Adiós a las "maletas bolas": Madrid-Barajas pone freno al equipaje gigante en vuelos hacia Cuba

Privilegios de la élite: Hija de Carlos Lage tiene visa americana y un imperio de restaurantes de lujo en La Habana

Privilegios de la élite: Hija de Carlos Lage tiene visa americana y un imperio de restaurantes de lujo en La Habana

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter