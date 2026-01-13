Diamondbacks adquieren al 3B Nolan Arenado en canje con Cardenales

Compartir en:









Nolan Arenado de los Cardenales de San Luis celebra tras batear un jonrón ante los Cachorros de Chicago, el 27 de septiembre de 2025, en Chicago. (AP Foto/Erin Hooley) AP

Ganador de diez Guantes de Oro, Arenado militó las últimas cinco temporadas con los Cardenales y había estado en la rampa de salida de un equipo en reconstrucción tras la temporada 2024. A sus 34 años, ya no es la fuerza ofensiva que solía ser, pero aún proporcionará una presencia veterana en la posición después de que los D-backs intercambiaron al toletero venezolano Eugenio Suárez en la fecha límite de canjes de la temporada pasada.

Arenado bateó para .237 con 12 jonrones y 52 carreras impulsadas la temporada pasada y le quedan dos años y 42 millones en un contrato que le paga 275 millones por nueve años. Se le deben 42 millones, con salarios de 27 millones este año y 15 millones en 2027.

San Luis acordó enviar a Arizona 22 millones para compensar el salario de esta temporada y 9 millones el 1 de noviembre de 2027.

Arenado renunció a una cláusula para vetar canjes con el fin de completar el traspaso.

"Estamos agradecidos por los cinco años de Nolan como Cardenal, dentro y fuera del campo — por su impulso, su competitividad y por todos los recuerdos que nos dio", afirmó Chaim Bloom, presidente de operaciones de béisbol de los Cardenales, en un comunicado.

"Al seguir avanzando, nos complace agregar otro prospecto de pitcheo intrigante a nuestra organización, y estamos emocionados por la oportunidad que este cambio crea para que varios de nuestros jugadores den un paso adelante y se establezcan aún más en el nivel de las grandes ligas", añadió Bloom.

Martínez fue una selección de octava ronda por los D-backs procedente de la Universidad Estatal de Arizona en 2025. De por vida, Arenado tiene un promedio de bateo de .282 y ha conectado 353 jonrones a lo largo de 13 temporadas con los Cardenales y los Rockies de Colorado. ___ Deportes AP: https://apnews.com/deportes FUENTE: AP