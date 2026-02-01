Devastada por la guerra, capital de Sudán recibe segundo vuelo comercial desde inicio del conflicto

Compartir en:









El vuelo nacional, operado por la aerolínea de bandera nacional SUDANAIR, llegó al Aeropuerto Internacional de Jartum el domingo por la tarde, reportó la agencia de noticias estatal SUNA.

El avión despegó el domingo por la mañana desde la ciudad oriental de Puerto Sudán, en el Mar Rojo, que había servido como sede provisional del gobierno hasta que éste regresó a Jartum a principios de este año, según SUNA.

La reapertura del Aeropuerto Internacional de Jartum fue un paso crucial en los esfuerzos del gobierno por normalizar la vida en la capital, que ha sido devastada durante la guerra en curso entre el ejército y las poderosas Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) paramilitares.

El avión comercial del domingo fue el segundo en llegar a Jartum desde que un vuelo operado por la aerolínea privada Badr Airlines aterrizó en el aeropuerto en octubre del año pasado. En ese momento, las FAR lanzaron drones al aeropuerto para interrumpir los esfuerzos del gobierno por reabrir la instalación. El ejército retomó Jartum de las FAR a principios del año pasado.

La guerra en Sudán estalló en abril de 2023 cuando una lucha de poder entre el ejército y las FAR se desató en enfrentamientos abiertos en Jartum y en otras partes del país. El aeropuerto resultó seriamente dañado en las primeras semanas de la guerra.

La devastadora guerra ha matado a más de 40.000 personas, según cifras de la ONU, pero los grupos de ayuda afirman que esa cifra es un subregistro y que el número real podría ser muchas veces mayor.

Ha creado la mayor crisis humanitaria del mundo, con más de 14 millones de personas obligadas a abandonar sus hogares. Ha avivado brotes de enfermedades y ha empujado a partes del país hacia la hambruna. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP