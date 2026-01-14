Deudas obligan a Saks Global a solicitar protección por quiebra

ARCHIVO – Revelación del espectáculo de luces y aparadores de las festividades decembrinas de Saks Fifth Avenue el lunes 24 de noviembre de 2025, en Nueva York. (Foto de Evan Agostini/Invision/AP, Archivo) AP

Saks Global ha obtenido aproximadamente 1.750 millones de dólares en financiamiento, dijo la compañía neoyorquina el miércoles al presentar una solicitud de quiebra en virtud del Capítulo 11 en el Distrito Sur de Texas.

La empresa privada afirmó que las tiendas permanecerán abiertas mientras reestructura su deuda, lo que significa que cumplirá los programas que tiene para los clientes. Los proveedores y empleados recibirán sus pagos, señaló.

“Este es un momento decisivo para Saks Global, y el camino por delante presenta una importante oportunidad para fortalecer la base de nuestro negocio y posicionarlo para el futuro”, afirmó Geoffroy van Raemdonck, quien asumió esta semana el cargo de CEO y presidente ejecutivo en lugar de Richard Baker. Este último había asumido el control después de que el CEO de la compañía, Marc Metrick, renunciara a principios de este mes.

Cuando Saks anunció que compraría Neiman Marcus por 2.650 millones de dólares en el verano de 2024, el objetivo era crear una potencia en un sector de lujo cada vez más fragmentado. Los vendedores en línea absorbían clientes y las grandes marcas habían comenzado a vender productos desde sus propias tiendas.

Pero la unión con Neiman Marcus no hizo más que empeorar la situación de deuda de Saks a medida que las ventas de lujo se debilitaban.

Se espera que las ventas globales de bienes de lujo se contraigan por segundo año consecutivo en 2026, ya que los consumidores, preocupados por la economía global, reducen sus gastos, según un estudio de la consultora Bain & Co. publicado en noviembre.

Hudson’s Bay, la empresa más antigua de Canadá, comenzó a liquidar todas sus tiendas excepto seis en marzo de 2025.

El panorama de las tiendas departamentales de lujo ha sido volátil en los últimos años.

Neiman Marcus entró en protección por quiebra durante unos cuatro meses en 2020 mientras se propagaba la pandemia de coronavirus. La cadena de tiendas departamentales, de propiedad privada, se vio obligada a cerrar sus tiendas durante varios meses durante la pandemia, al igual que otros competidores como Lord & Taylor.

Lord & Taylor buscó protección por quiebra en agosto de aquel año, y luego dijo que cerraría todas sus tiendas y operaría solo como minorista en línea.

La centenaria tienda departamental Nordstrom acordó ser privatizada por miembros de la familia Nordstrom y un grupo minorista mexicano en un acuerdo de 6.250 millones de dólares el año pasado.

Las ventas en la sufrida Macy’s han comenzado a mejorar con el nuevo CEO Tony Spring, quien ha cerrado tiendas no rentables y ha mejorado el servicio. También trata de atraer a los mismos compradores de lujo que impulsan las ventas en Bloomingdale’s y el minorista de belleza de lujo Bluemercury, que son propiedad de Macy’s.

Existe preocupación entre los proveedores sobre Saks y cómo avanzarán las cosas.

“Están muy nerviosos, muy preocupados, muy inquietos por las entregas de primavera de mercancía que ya han producido”, señaló Gary Wassner, CEO de Hilldun Corp., que garantiza que los proveedores reciban pagos por los productos enviados a minoristas. “No pudieron completar las entregas de lo que habían producido para el cuarto trimestre de 2025, por lo que tienen ese inventario disponible”.

Wassner dijo que Saks Global representaba entre el 40% y el 50% del negocio de algunos de sus clientes. Señaló que les aconsejó que dejaran de enviar a Saks el mes pasado debido a la incertidumbre.

Saks afirmó que tiene compromisos de financiamiento de 1.500 millones de dólares de algunos de sus acreedores y otros 240 millones en “liquidez incremental” de sus prestamistas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP