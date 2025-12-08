americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Detienen a una persona de interés por el tiroteo del jugador de los Jets, Kris Boyd

NUEVA YORK (AP) — Una persona de interés está bajo custodia en relación con el tiroteo contra el jugador de los jets de Nueva York Kris Boyd, informó el lunes la policía.

ARCHIVO - Kris Boyd, cornerback de los Jets de Nueva York, participa en un campamento de entrenamiento de fútbol americano de la NFL, el 23 de julio de 2025, en Florham Park, Nueva Jersey. (AP Photo/Adam Hunger, Archivo)
ARCHIVO - Kris Boyd, cornerback de los Jets de Nueva York, participa en un campamento de entrenamiento de fútbol americano de la NFL, el 23 de julio de 2025, en Florham Park, Nueva Jersey. (AP Photo/Adam Hunger, Archivo) AP

Un portavoz del Departamento de Policía de Nueva York no especificó qué papel, si es que tuvo alguno, creen tuvo la persona detenida en el tiroteo, y dijo que no había más información disponible. No se han presentado cargos.

El esquinero recibió un disparo en el abdomen poco después de las dos de la mañana el 16 de noviembre en el centro de Manhattan. El tirador huyó de la escena. No estaba claro qué sucedió antes del tiroteo.

Boyd fue hospitalizado después del tiroteo, pero unas semanas más tarde fue visitó en las instalaciones de los Jets, sorprendiendo a sus compañeros de equipo y asistiendo a una reunión especial del equipo.

Los Jets firmaron a Boyd, de 29 años, este año. Se esperaba que desempeñara un papel clave en una unidad de equipos especiales renovada, pero se lesionó durante una práctica este verano y aún no ha jugado para Nueva York.

El nativo de Texas jugó sus primeras cuatro temporadas con los Minnesota Vikings. Más tarde firmó con los Arizona Cardinals en 2023 y luego se unió al equipo de práctica de Houston más adelante esa temporada.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Agentes del FBI se arrodillan junto con manifestantes en medio de protestas por la muerte de George Floyd en Washington el 4 de junio del 2020. (AP foto/Jose Luis Magana)

Agentes del FBI despedidos por arrodillarse demandan para recuperar sus empleos

El presidente estadounidense Donald Trump en la ceremonia de premios del Centro Kennedy en Washington el 7 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump planea dar $12.000 millones a agricultores afectados por su guerra comercial con China

ARCHIVO - El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, habla durante una conferencia de prensa en el distrito de Queens, Nueva York, el miércoles 5 de noviembre de 2025. (Foto AP/Heather Khalifa, archivo)

Mamdani informa a inmigrantes en NY sobre su derecho a no acatar órdenes del ICE

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth escucha hablar al presidente Donald Trump en una reunión del gabinete en la Casa Blanca, el martes 2 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Secretario de Defensa de EEUU justifica ataques a embarcaciones de cárteles en foro de seguridad

Destacados del día

🚨 María Elvira Salazar rompe con Trump y rechaza la pausa migratoria a cubanos: Es un castigo colectivo injusto

🚨 María Elvira Salazar rompe con Trump y rechaza la pausa migratoria a cubanos: "Es un castigo colectivo injusto"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, pasan por la alfombra roja en la 48va gala de premios del Kennedy Center, el domingo 7 de diciembre de 2025, en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump dice que el plan de Netflix de comprar Warner "podría ser un problema" por cuota de mercado

Tragedia en Miami-Dade: Mueren un cubano y su esposa en tiroteo dentro de su propia casa

Tragedia en Miami-Dade: Mueren un cubano y su esposa en tiroteo dentro de su propia casa

ICE captura en Massachusetts a cubano con historial criminal extremo: violación de menor y narcotráfico escolar

ICE captura en Massachusetts a cubano con historial criminal extremo: violación de menor y narcotráfico escolar

El presidente estadounidense Donald Trump en la ceremonia de premios del Centro Kennedy en Washington el 7 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump planea dar $12.000 millones a agricultores afectados por su guerra comercial con China

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter