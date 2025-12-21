americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Detienen a un trabajador del palacio del Elíseo por robar vajilla valorada en miles de euros

PARÍS (AP) — Tres hombres serán juzgados el próximo año después de que un trabajador de la residencia oficial del presidente de Francia fuera arrestado esta semana por el robo de artículos de cubertería y menaje valorados en miles de euros, informó la fiscalía de París.

ARCHIVO - Visitantes miran una mesa puesta con platos y copas para cenas oficiales en el Palacio del Elíseo en París, el sábado 5 de septiembre de 2012. Los edificios oficiales y de gobierno franceses abrieron al público en el fin de semana de los Días de Patrimonio. (AP Foto/Christophe Ena, Archivo)
ARCHIVO - Visitantes miran una mesa puesta con platos y copas para cenas oficiales en el Palacio del Elíseo en París, el sábado 5 de septiembre de 2012. Los edificios oficiales y de gobierno franceses abrieron al público en el fin de semana de los Días de Patrimonio. (AP Foto/Christophe Ena, Archivo) AP

El jefe de mayordomos del Palacio del Elíseo reportó la desaparición, con una pérdida estimada entre 15.000 y 40.000 euros (17.500-47.000 dólares).

La Manufacture Nationale de Sèvres —que suministró la mayoría de las piezas— identificó varios de los artículos desaparecidos en sitios web de subastas en línea. El interrogatorio al personal del Elíseo llevó a los investigadores a sospechar de uno de los encargados de la cubertería, cuyos registros de inventario daban la impresión de que planeaba futuros robos.

Los investigadores establecieron que el hombre mantenía una relación con la persona gerente de una empresa especializada en la venta en línea de objetos, notablemente de artículos de mesa. Los investigadores descubrieron en su cuenta de Vinted un plato estampado con "Fuerza Aérea Francesa" y ceniceros de la "Manufacture Nationale de Sèvres" que no están disponibles para el público en general.

Se encontraron alrededor de 100 objetos en el casillero personal del encargado de cubertería, su vehículo y su hogar. Entre los artículos recuperados había sartenes de cobre, porcelana de la Manufacture Nationale de Sèvres, una estatuilla de René Lalique y copas de champán de Baccarat.

Los dos fueron arrestados el martes. Los investigadores también identificaron a un único receptor de los bienes robados. Los artículos recuperados fueron devueltos al palacio del Elíseo.

Los tres sospechosos comparecieron en la corte el jueves acusados de robar conjuntamente bienes muebles catalogados como parte del patrimonio nacional, un delito castigado con hasta 10 años de prisión y una multa de 150.000 euros, así como de recepción agravada de bienes robados.

El juicio fue pospuesto para el 26 de febrero. Los acusados quedaron bajo supervisión judicial, se les prohibió contactarse entre sí, se les prohibió aparecer en lugares de subastas y se les impidió realizar sus actividades profesionales.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Imagen entregada por el Departamento de Policía de Providence que muestra imágenes de vigilancia de Claudio Neves Valente, sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown. (Departamento de Policía de Providence via AP)

Cómo tecnología de vigilancia y “Agencia de Detectives de Reddit” ayudaron a encontrar a un asesino

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un evento sobre los precios de los medicamentos en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 19 de diciembre de 2025. (AP Foto/Evan Vucci)

Trump anuncia acuerdos con nueve farmacéuticas para reducir precios de medicamentos

Esta foto censurada sin fecha, publicada por legisladores demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes el jueves 18 de diciembre de 2025, muestra a Jeffrey Epstein. (Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes a través de AP)

Departamento de Justicia de EEUU comienza a publicar archivos sobre investigación de Epstein.

El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, y el jefe del Estado Mayor de Rusia, el general Valery Gerasimov, asisten a la reunión anual del Ministerio de Defensa del país y premiación de soldados en Moscú, Rusia, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

Rusia buscará ampliar sus avances en Ucrania si fracasan las negociaciones de paz, advierte Putin

Destacados del día

VIDEO: EEUU intercepta segundo buque petrolero frente a Venezuela y eleva la presión sobre Maduro y sus aliados

VIDEO: EEUU intercepta segundo buque petrolero frente a Venezuela y eleva la presión sobre Maduro y sus aliados

Aparecen con vida los balseros cubanos que iban rumbo a Jamaica: desmienten rumores de crimen en alta mar

Aparecen con vida los balseros cubanos que iban rumbo a Jamaica: desmienten rumores de crimen en alta mar

Cuba alcanza su peor cifra en décadas: mortalidad infantil se dispara en 2025 y confirma colapso del sistema de salud

Cuba alcanza su peor cifra en décadas: mortalidad infantil se dispara en 2025 y confirma colapso del sistema de salud

Fallece Raúl Enríquez Zerquera, conocido actor de la TV Cubana

Fallece Raúl Enríquez Zerquera, conocido actor de la TV Cubana

Presentador cubano Frank Abel es entregado a ICE tras su arresto en Oklahoma y enfrenta posible deportación a CUBA

Presentador cubano Frank Abel es entregado a ICE tras su arresto en Oklahoma y enfrenta posible deportación a CUBA

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter