Detienen a sospechoso tras incendio en histórica sinagoga en Mississippi

La sinagoga Congregación Beth Israel en Jackson, Mississippi, el 2 de noviembre de 2018 (AP foto/Rogelio V. Solis) AP

El incendio estalló en la Congregación Beth Israel en Jackson, Mississippi, poco después de las 3 de la mañana el sábado. Las fotos mostraron los restos carbonizados de una oficina administrativa y la biblioteca de la sinagoga, donde varios Torás fueron destruidos o dañados, dijeron los líderes de la sinagoga.

Charles Felton, el jefe de investigación de incendios del Departamento de Bomberos de Jackson, confirmó el arresto tarde el sábado a Mississippi Today, pero no proporcionó el nombre del sospechoso ni los cargos. El departamento determinó que el incendio fue provocado, añadió.

La sinagoga, la más grande de Mississippi, fue el sitio de un atentado del Ku Klux Klan en 1967 por el papel de la congregación en la lucha por la igualdad de derechos, según el Instituto para la Vida Judía del Sur, que también alberga su oficina en el edificio.

"Como la única sinagoga de Jackson, Beth Israel es una institución querida, y es la comunidad de nuestros vecinos y la comunidad extendida la que nos ayudará a superar esto", declaró el instituto.

El presidente de la sinagoga, Zach Shemper, indicó que la congregación aún estaba evaluando los daños y había recibido apoyo de otras casas de culto, según Mississippi Today.

Una Torá que sobrevivió al Holocausto no fue dañada en el incendio, informó el medio.

Tanto el FBI como la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos están asistiendo en la investigación, según Mississippi Today. Las consultas a Beth Israel y al Departamento de Bomberos de Jackson no fueron respondidas. ___________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP