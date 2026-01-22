Detienen a presunto criminal implicado en el asesinato de un líder limonero del occidente de México

Compartir en:









El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informó en la conferencia presidencial matutina que en un allanamiento a una vivienda en Michoacán fue apresado Carlos Alejandro “N”, alias “El Botox”, señalado como responsable de extorsionar a limoneros y otros productores y de diversos homicidios, entre ellos el del dirigente agrícola Bernardo Bravo.

Una funcionaria estatal, que habló en condición de anonimato porque no está autorizada a hacer declaraciones, dijo a The Associated Press que el detenido es César Alejandro Sepúlveda Arellano, quien ha sido identificado como el cabecilla de una célula criminal que opera en Michoacán vinculada con la organización de Los Viagras, aliada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

García Harfuch indicó que el detenido tenía 11 órdenes de aprehensión por los delitos de extorsión y homicidio, entre ellos por el caso de Bravo, y es señalado de atacar con explosivos a las autoridades. El alto funcionario precisó que también fue apresada una mujer vinculada con el detenido.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, señaló en un comunicado que la detención de Sepúlveda Arellano representa un “golpe contundente contra la extorsión” en ese estado, que es el principal productor de aguacate y limón de México.

En octubre fue apresado en el municipio de Apatzingán de Michoacán Rigoberto “N”, alias “El Plátano”, quien también fue relacionado con la muerte del líder limonero.

Bravo fue asesinado a tiros el 19 de octubre en una carretera de Apatzingán y su cuerpo fue localizado un día después por el ejército. Pocos días después también fue asesinado en Michoacán el popular político Carlos Alberto Manzo, alcalde de la ciudad de Uruapan.

Manzo, de 40 años, fue tiroteado ante decenas de personas que se concentraron en el centro histórico de Uruapan en medio de los tradicionales festejos por el Día de los Muertos. El agresor del alcalde, un joven de 17 años, fue asesinado a tiros por uno de los funcionarios de seguridad del político poco después del ataque. Por el caso han sido detenidas 13 personas, entre ellas siete de sus escoltas. Los homicidios de Manzo y Bravo generaron conmoción y protestas en Michoacán y otras ciudades del país. FUENTE: AP