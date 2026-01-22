americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Detienen a presunto criminal implicado en el asesinato de un líder limonero del occidente de México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Las autoridades mexicanas anunciaron el jueves la detención del presunto cabecilla de una organización criminal que estaría implicado en el homicidio de un líder de los productores de limón del occidente del país asesinado en octubre tras denunciar las redes de extorsión que operan en el violento estado de Michoacán.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informó en la conferencia presidencial matutina que en un allanamiento a una vivienda en Michoacán fue apresado Carlos Alejandro “N”, alias “El Botox”, señalado como responsable de extorsionar a limoneros y otros productores y de diversos homicidios, entre ellos el del dirigente agrícola Bernardo Bravo.

Una funcionaria estatal, que habló en condición de anonimato porque no está autorizada a hacer declaraciones, dijo a The Associated Press que el detenido es César Alejandro Sepúlveda Arellano, quien ha sido identificado como el cabecilla de una célula criminal que opera en Michoacán vinculada con la organización de Los Viagras, aliada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

García Harfuch indicó que el detenido tenía 11 órdenes de aprehensión por los delitos de extorsión y homicidio, entre ellos por el caso de Bravo, y es señalado de atacar con explosivos a las autoridades. El alto funcionario precisó que también fue apresada una mujer vinculada con el detenido.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, señaló en un comunicado que la detención de Sepúlveda Arellano representa un “golpe contundente contra la extorsión” en ese estado, que es el principal productor de aguacate y limón de México.

Bravo fue asesinado a tiros el 19 de octubre en una carretera de Apatzingán y su cuerpo fue localizado un día después por el ejército. Pocos días después también fue asesinado en Michoacán el popular político Carlos Alberto Manzo, alcalde de la ciudad de Uruapan.

Manzo, de 40 años, fue tiroteado ante decenas de personas que se concentraron en el centro histórico de Uruapan en medio de los tradicionales festejos por el Día de los Muertos. El agresor del alcalde, un joven de 17 años, fue asesinado a tiros por uno de los funcionarios de seguridad del político poco después del ataque. Por el caso han sido detenidas 13 personas, entre ellas siete de sus escoltas.

Los homicidios de Manzo y Bravo generaron conmoción y protestas en Michoacán y otras ciudades del país.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, celebra después de anotar frente a Miami durante la segunda mitad del juego de campeonato nacional del fútbol americano universitario, el lunes 19 de enero de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Indiana completa temporada invicta y gana su 1er título nacional al derrotar 27-21 a Miami

Una persona herida es trasladada en ambulancia en Adamuz, cerca de Córdoba, en el sur de España, el lunes 19 de enero de 2026, tras un choque de trenes de alta velocidad. (Francisco J. Olmo/Europa Press via AP)

Sube a al menos 39 el número de muertos en choque de trenes en España mientras buscan más cuerpos

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla con los medios en el Parque Ritan en Beijing, China, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Vincent Thian)

Canadá firma un acuerdo comercial con China, desafiando a Trump

Destacados del día

Díaz-Canel revela llamada con Delcy Rodríguez tras la caída de Maduro: esto fue lo que dijo... y lo que no
ÚLTIMA HORA

Díaz-Canel revela llamada con Delcy Rodríguez tras la caída de Maduro: esto fue lo que dijo... y lo que no

Trump busca un cambio de régimen en Cuba en 2026 y este sería el plan, según The Wall Street Journal

Trump busca un cambio de régimen en Cuba en 2026 y este sería el plan, según The Wall Street Journal

Trump anuncia preacuerdo con la OTAN sobre Groenlandia y suspende amenaza de aranceles a Europa

Trump anuncia preacuerdo con la OTAN sobre Groenlandia y suspende amenaza de aranceles a Europa

Cubano acusado de brutal homicidio en Dallas integra la lista de los peores delincuentes en EEUU en 2025

Cubano acusado de brutal homicidio en Dallas integra la lista de los peores delincuentes en EEUU en 2025

Parlamento Europeo aprueba enmienda para suspender la cooperación con Cuba y revisa el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación
ULTIMA HORA

Parlamento Europeo aprueba enmienda para suspender la cooperación con Cuba y revisa el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter