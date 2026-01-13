Detienen en la capital de México a seis presuntos miembros del Tren de Aragua

Compartir en:









El Tren de Aragua es un grupo criminal originado en Venezuela, declarado terrorista por Estados Unidos y que el presidente Donald Trump considera vinculado al derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro y a algunas de las lanchas que las fuerzas estadounidenses atacaron en los últimos meses en el Caribe y Pacífico.

La detención se hizo pública justo un día después de la más reciente llamada entre Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum en la que la mexicana descartó una acción militar estadounidense en el país pese a las cada vez mayores presiones de Washington para que México muestre “resultados tangibles” en la lucha contra los cárteles.

Según explicó García Harfuch en su cuenta de X, entre los detenidos se encuentra una mujer, identificada solo como Lesli Valeri “N”, supuestamente responsable "del cobro derivado de la explotación sexual, la distribución de droga y el control de mujeres víctimas, además de fungir como enlace con un grupo delictivo local”.

Después de mantener operativos de vigilancia en varios domicilios de un barrio popular de Ciudad de México, se arrestó a la mujer y a cuatro personas más en uno de ellos, en el que se encontraron metanfetaminas, marihuana, un arma corta, celulares y una libreta con una relación de nombres vinculados con extorsiones en distintos puntos de la ciudad.

También fue detenido el presunto operador financiero de la organización y encargado de facilitar inmuebles para el resguardo de mujeres de nacionalidad extranjera y el alojamiento de integrantes del grupo criminal, identificado como Bryan “N”, que, según el secretario contaba con una orden de aprehensión por trata de personas y delincuencia organizada.

Las autoridades no informaron la nacionalidad de los capturados.

La presencia de miembros de este grupo criminal en México comenzó a ser conocida a fines de 2024 a raíz de otras detenciones realizadas en capital. En aquel momento, García Harfuch dijo que sólo se habían detectado actividades del Tren de Aragua en Ciudad de México y sin aparentes vínculos con los grandes cárteles mexicanos. La organización criminal se extendió por toda América aprovechando el éxodo de casi ocho millones de venezolanos que huían de la crisis económica y política de su país. FUENTE: AP