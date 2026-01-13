americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Detienen en la capital de México a seis presuntos miembros del Tren de Aragua

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Autoridades civiles y militares detuvieron en Ciudad de México a seis integrantes de la organización criminal Tren de Aragua relacionadas con la extorsión, la trata de personas y el tráfico de drogas, informó el martes el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

La detención se hizo pública justo un día después de la más reciente llamada entre Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum en la que la mexicana descartó una acción militar estadounidense en el país pese a las cada vez mayores presiones de Washington para que México muestre “resultados tangibles” en la lucha contra los cárteles.

Según explicó García Harfuch en su cuenta de X, entre los detenidos se encuentra una mujer, identificada solo como Lesli Valeri “N”, supuestamente responsable "del cobro derivado de la explotación sexual, la distribución de droga y el control de mujeres víctimas, además de fungir como enlace con un grupo delictivo local”.

Después de mantener operativos de vigilancia en varios domicilios de un barrio popular de Ciudad de México, se arrestó a la mujer y a cuatro personas más en uno de ellos, en el que se encontraron metanfetaminas, marihuana, un arma corta, celulares y una libreta con una relación de nombres vinculados con extorsiones en distintos puntos de la ciudad.

También fue detenido el presunto operador financiero de la organización y encargado de facilitar inmuebles para el resguardo de mujeres de nacionalidad extranjera y el alojamiento de integrantes del grupo criminal, identificado como Bryan “N”, que, según el secretario contaba con una orden de aprehensión por trata de personas y delincuencia organizada.

Las autoridades no informaron la nacionalidad de los capturados.

La presencia de miembros de este grupo criminal en México comenzó a ser conocida a fines de 2024 a raíz de otras detenciones realizadas en capital. En aquel momento, García Harfuch dijo que sólo se habían detectado actividades del Tren de Aragua en Ciudad de México y sin aparentes vínculos con los grandes cárteles mexicanos.

La organización criminal se extendió por toda América aprovechando el éxodo de casi ocho millones de venezolanos que huían de la crisis económica y política de su país.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Xabi Alonso, entrenador en jefe del Real Madrid, gesticula durante el partido de fútbol de la final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona en el estadio King Abdullah Sports City en Yeda, Arabia Saudita, el domingo 11 de enero de 2026. (AP Photo/Altaf Qadri)

El Real Madrid destituye a Xabi Alonso como entrenador y será Arbeloa quien ocupe su lugar

El presidente Donald Trump elige a un reportero para hacerle una pregunta al vicepresidente J.D. Vance (izquierda) y al secretario de Estado Marco Rubio (derecha) durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump firma orden ejecutiva para proteger los ingresos por la venta de petróleo venezolano

Manifestantes se enfrentan a agentes federales en el exterior del edificio federal Obispo Henry Whipple, el 8 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. (AP Foto/Tom Baker)

Protestas contra ICE en EEUU tras tiroteos en Minneapolis y Portland, Oregón

El presidente de EEUU, Donald Trump, responde a preguntas de los medios de comunicación durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 9 de enero de 2026. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump promete a empresas petroleras "completa seguridad" si invierten en Venezuela

Destacados del día

Régimen Castrista exhibe propagandeo de las Avispas Negras, tropas élite que jacta son superiores incluso a los Delta Forces

Régimen Castrista exhibe propagandeo de las "Avispas Negras", tropas élite que jacta son superiores incluso a los Delta Forces

Llegaran a Cuba los restos de 32 agentes caídos en Venezuela

Llegaran a Cuba los restos de 32 agentes caídos en Venezuela

Un cajero marca precios de artículos en una tienda en Dallas, el 28 de agosto de 2025. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

La inflación en EEUU se moderó en diciembre, pero sigue por encima del objetivo de la Fed

Desvían vuelo rumbo a Cuba para arrestar a sospechoso de un tiroteo en Hialeah: así ocurrió la captura

Desvían vuelo rumbo a Cuba para arrestar a sospechoso de un tiroteo en Hialeah: así ocurrió la captura

Díaz-Canel niega contactos con EEUU tras declaraciones de Trump: No existen conversaciones

Díaz-Canel niega contactos con EEUU tras declaraciones de Trump: "No existen conversaciones"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter