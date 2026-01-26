Detienen a hombre por presunta agresión al congresista Maxwell Frost en el Festival de Sundance

ARCHIVO - El representante Maxwell Frost, demócrata de Florida, habla durante la Convención Nacional Demócrata en Chicago, el jueves 22 de agosto de 2024. (Foto AP/J. Scott Applewhite, archivo) AP

El representante demócrata, Maxwell Frost, escribió el sábado en X que un hombre le dio un puñetazo en la cara y le dijo que el presidente Donald Trump lo iba a deportar. El altercado ocurrió en una fiesta privada organizada por la agencia de talentos CAA en la destilería High West, un lugar popular para eventos relacionados con el festival.

"Se le escuchó gritar comentarios racistas mientras huía borracho", escribió Frost. "El individuo fue arrestado y yo estoy bien".

Frost, el primer miembro de la Generación Z en el Congreso, agradeció a la seguridad del lugar y al Departamento de Policía de Park City por su ayuda. Un representante del Departamento de Policía de Park City dijo que los oficiales llegaron al lugar poco después de la medianoche.

Christian Joel Young, de 28 años, fue arrestado bajo cargos de robo agravado, agresión a un funcionario electo y agresión, y fue trasladado a la cárcel del condado de Summit, según los registros judiciales.

Young parecía haber irrumpido en la fiesta saltando una cerca y tenía un pase del Festival de Cine de Sundance que no estaba emitido a su nombre, según la declaración jurada de la policía.

No estaba claro si Young tenía un abogado que pudiera hacer declaraciones a su nombre. The Associated Press dejó mensajes con la oficina del Sheriff del condado de Summit y los tribunales de Utah en un intento por solicitar comentarios de Young o un abogado.

Los representantes del Festival de Cine de Sundance emitieron un comunicado diciendo que "condenan enérgicamente" el incidente, señalando que, aunque ocurrió en un evento no afiliado, el comportamiento es "contrario a nuestros valores de mantener un ambiente acogedor e inspirador para todos nuestros asistentes".

"La seguridad de nuestros asistentes al festival siempre es nuestra principal preocupación, nuestra simpatía está con el congresista Frost y su continuo bienestar", decía el comunicado. "Animamos a cualquiera que tenga información adicional sobre este asunto a contactar al Departamento de Policía de Park City".

El juez del condado Richard Mrazik ordenó que Young fuera retenido sin fianza, basándose en que constituiría "un peligro sustancial para cualquier otra persona o para la comunidad, o es probable que huya de la jurisdicción del tribunal si se le libera bajo fianza". Young tiene una condena previa por un delito menor, según los registros judiciales.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, un republicano, denunció el presunto ataque y dijo que no permitirá que las tensiones sobre la aplicación de la ley de inmigración en lugares como Minneapolis se extiendan a Utah.

"La violencia política o racial de cualquier tipo es inaceptable en Utah", dijo Cox en un comunicado. "Estoy agradecido con las fuerzas del orden locales por detener rápidamente al agresor y buscar justicia para el representante Maxwell Frost".

Los esfuerzos federales de aplicación de la ley de inmigración son "bienvenidos y necesarios", agregó.

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, escribió en X que estaba horrorizado por lo que había sucedido y que "el perpetrador debe ser procesado enérgicamente".

"El odio y la violencia política no tienen lugar en nuestro país", continuó Jeffries.

Se enviaron mensajes solicitando comentarios a los representantes de CAA.

La periodista de The Associated Press, Hannah Schoenbaum, contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP