americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Detienen a exgobernador mexicano por presuntas operaciones de lavado de dinero con recursos públicos

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El exgobernador mexicano César Duarte fue apresado el lunes en el norte del país para enfrentar un proceso por su presunta responsabilidad en un esquema de lavado de dinero de procedencia ilícita.

La detención del exgobernador del estado norteño de Chihuahua fue anunciada en un comunicado por la Fiscalía General de la República (FGR) que difundió en su cuenta de X la nueva titular de esa dependencia, Ernestina Godoy.

En el escrito el exfuncionario fue identificado como César “N”, en cumplimiento de las regulaciones locales. Un agente federal, que pidió no ser identificado por no estar autorizado a comentar sobre el caso, confirmó a The Associated Press que el detenido es César Duarte.

La FGR indicó que el exfuncionario, que fue extraditado hace más de tres años de Estados Unidos, fue detenido por su probable intervención como servidor público en Chihuahua en un “esquema de lavado de dinero, en el que pretendió ocultar recursos de procedencia ilícita”.

La captura del político mexicano, de 62 años, se realizó en Chihuahua, estado fronterizo con Texas, en cumplimiento de una orden de aprehensión que emitió un juez del Estado de México en mayo de 2024.

Desde octubre del año pasado México había tramitado ante Estados Unidos la autorización para procesar a Duarte por otros delitos —peculado y asociación delictuosa— por los que fue extraditado en junio de 2022, pero no fue sino hasta el pasado 4 de diciembre cuando se concedió la solicitud, refirió el comunicado.

Duarte, quien fue gobernador en Chihuahua entre 2010 y 2016 por el tradicional Partido Revolucionario Institucional (PRI), llegó a Estados Unidos junto a su familia en 2016 en busca de un tratamiento médico tras un accidente en helicóptero. Cuatro años después el político fue detenido por las autoridades estadounidenses y tras un largo proceso judicial fue enviado a México.

A mediados del año pasado un tribunal le otorgó el beneficio de libertad condicional para enfrentar bajo arraigo domiciliario un juicio por presunto peculado y asociación delictiva.

En las últimas dos décadas México ha acumulado una lista de al menos 17 exgobernadores que fueron apresados por hechos de corrupción.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Agentes del FBI se arrodillan junto con manifestantes en medio de protestas por la muerte de George Floyd en Washington el 4 de junio del 2020. (AP foto/Jose Luis Magana)

Agentes del FBI despedidos por arrodillarse demandan para recuperar sus empleos

El presidente estadounidense Donald Trump en la ceremonia de premios del Centro Kennedy en Washington el 7 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump planea dar $12.000 millones a agricultores afectados por su guerra comercial con China

ARCHIVO - El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, habla durante una conferencia de prensa en el distrito de Queens, Nueva York, el miércoles 5 de noviembre de 2025. (Foto AP/Heather Khalifa, archivo)

Mamdani informa a inmigrantes en NY sobre su derecho a no acatar órdenes del ICE

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth escucha hablar al presidente Donald Trump en una reunión del gabinete en la Casa Blanca, el martes 2 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Secretario de Defensa de EEUU justifica ataques a embarcaciones de cárteles en foro de seguridad

Destacados del día

🚨 María Elvira Salazar rompe con Trump y rechaza la pausa migratoria a cubanos: Es un castigo colectivo injusto

🚨 María Elvira Salazar rompe con Trump y rechaza la pausa migratoria a cubanos: "Es un castigo colectivo injusto"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, pasan por la alfombra roja en la 48va gala de premios del Kennedy Center, el domingo 7 de diciembre de 2025, en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump dice que el plan de Netflix de comprar Warner "podría ser un problema" por cuota de mercado

Tragedia en Miami-Dade: Mueren un cubano y su esposa en tiroteo dentro de su propia casa

Tragedia en Miami-Dade: Mueren un cubano y su esposa en tiroteo dentro de su propia casa

ICE captura en Massachusetts a cubano con historial criminal extremo: violación de menor y narcotráfico escolar

ICE captura en Massachusetts a cubano con historial criminal extremo: violación de menor y narcotráfico escolar

El presidente estadounidense Donald Trump en la ceremonia de premios del Centro Kennedy en Washington el 7 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump planea dar $12.000 millones a agricultores afectados por su guerra comercial con China

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter