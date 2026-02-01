americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Detienen a ejecutivos de turismo en Nepal por estafas millonarias con rescates falsos en montaña

KATMANDÚ, Nepal (AP) — Las autoridades en Nepal detuvieron a seis ejecutivos de viajes y rescate en montaña acusados de realizar rescates falsos en las altas montañas del país del Himalaya para estafar millones de dólares a compañías internacionales de seguros, informaron los funcionarios el lunes.

La Oficina Central de Investigación de Nepal arrestó la semana pasada a seis personas de tres operadores de viajes y rescate en montaña diferentes, acusándolas de presentar reclamaciones falsas por cerca de 20 millones de dólares entre 2022 y 2025 y de recibir el dinero en sus cuentas. Los seis son ciudadanos nepalíes.

El portavoz de la oficina, Shiva Kumar Shrestha, afirmó el lunes que las autoridades aún están investigando.

Se enviaron documentos falsos, incluidos manifiestos de pasajeros y carga para vuelos de rescate en helicóptero, facturas médicas e informes hospitalarios a las compañías de seguros, indicó la oficina.

La agencia señaló que 171 de los 1.248 rescates reclamados por una empresa resultaron ser falsos, lo que llevó a pagos injustificados de más de 10 millones de dólares. Otra está acusada de inventarse 75 de los 471 rescates reclamados y de reclamar fraudulentamente ocho millones de dólares, mientras que la última está acusada de hacer 71 reclamaciones falsas con pagos que suman más de un millón de dólares.

Miles de escaladores viajan a Nepal cada año para escalar las más altas montañas del Himalaya, mientras que decenas de miles más acuden a caminar por los senderos de montaña que conducen a los campamentos base de estos altos picos.

Cada año, varios escaladores mueren y cientos son rescatados debido al agotamiento extremo, mal de altura u otros problemas médicos.

Hay pocas carreteras e instalaciones médicas limitadas en las montañas, por lo que los rescatistas a menudo se ven obligados a alquilar costosos vuelos en helicóptero para transportar a los pacientes a hospitales en la capital de Nepal, Katmandú.

A los escaladores de gran altitud se les requiere mostrar una prueba de seguro que cubra el rescate en helicóptero antes de que se les emitan permisos de escalada.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detienen a un hombre durante un operativo, el domingo 11 de enero de 2026, en Robbinsdale, Minnesota (AP Photo/John Locher)

Jueza dice que no detendrá operaciones migratorias en Minnesota mientras avanza demanda

Foto tomada el 2 de enero del 2026 de documentos que el Departamento de Justicia publicó sobre Jeffrey Epstein. (AP foto/Jon Elswick)

Surgen nombres famosos y detalles de investigaciones previas en los últimos archivos de Epstein

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante la ceremonia de apertura del nuevo año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia de Caracas, Venezuela, el viernes 30 de enero de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Venezuela anuncia ley de amnistía que apunta a la liberación masiva de presos por motivos políticos

Destacados del día

Díaz-Canel Cuba

"No somos una amenaza": régimen cubano busca acercamiento con EEUU en medio de máxima tensión

El tanquero Emilia regresa vacío a Cuba tras negativa de Jamaica a vender gas
ALARMA

El tanquero "Emilia" regresa vacío a Cuba tras negativa de Jamaica a vender gas

Trump confirma contactos con altos funcionarios del régimen cubano para una salida del poder y La Habana guarda silencio

Trump confirma contactos con altos funcionarios del régimen cubano para una salida del poder y La Habana guarda silencio

EEUU condena acto de repudio VIOLENTO contra Mike Hammer y exige al régimen cubano detener el acoso a diplomáticos

EEUU condena acto de repudio VIOLENTO contra Mike Hammer y exige al régimen cubano detener el acoso a diplomáticos

Régimen cubano organiza violento acto de repudio contra Mike Hammer en Camagüey

Régimen cubano organiza violento acto de repudio contra Mike Hammer en Camagüey

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter