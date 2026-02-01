Detienen a ejecutivos de turismo en Nepal por estafas millonarias con rescates falsos en montaña

La Oficina Central de Investigación de Nepal arrestó la semana pasada a seis personas de tres operadores de viajes y rescate en montaña diferentes, acusándolas de presentar reclamaciones falsas por cerca de 20 millones de dólares entre 2022 y 2025 y de recibir el dinero en sus cuentas. Los seis son ciudadanos nepalíes.

El portavoz de la oficina, Shiva Kumar Shrestha, afirmó el lunes que las autoridades aún están investigando.

Se enviaron documentos falsos, incluidos manifiestos de pasajeros y carga para vuelos de rescate en helicóptero, facturas médicas e informes hospitalarios a las compañías de seguros, indicó la oficina.

La agencia señaló que 171 de los 1.248 rescates reclamados por una empresa resultaron ser falsos, lo que llevó a pagos injustificados de más de 10 millones de dólares. Otra está acusada de inventarse 75 de los 471 rescates reclamados y de reclamar fraudulentamente ocho millones de dólares, mientras que la última está acusada de hacer 71 reclamaciones falsas con pagos que suman más de un millón de dólares.

Miles de escaladores viajan a Nepal cada año para escalar las más altas montañas del Himalaya, mientras que decenas de miles más acuden a caminar por los senderos de montaña que conducen a los campamentos base de estos altos picos.

Cada año, varios escaladores mueren y cientos son rescatados debido al agotamiento extremo, mal de altura u otros problemas médicos.

Hay pocas carreteras e instalaciones médicas limitadas en las montañas, por lo que los rescatistas a menudo se ven obligados a alquilar costosos vuelos en helicóptero para transportar a los pacientes a hospitales en la capital de Nepal, Katmandú.

A los escaladores de gran altitud se les requiere mostrar una prueba de seguro que cubra el rescate en helicóptero antes de que se les emitan permisos de escalada.

