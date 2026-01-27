americateve

Detienen a decenas de personas durante protesta contra redadas migratorias en un hotel de Manhattan

NUEVA YORK (AP) — Decenas de manifestantes fueron arrestados el martes después de ocupar el vestíbulo de un Hilton Garden Inn en Manhattan mientras acusaban al hotel de alojar a agentes federales de inmigración.

Un agente de la policía hace un anuncio de arrestos inminentes durante una protesta en el vestíbulo de un hotel Hilton Garden Inn, el martes 27 de enero de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Seth Wenig)
Una persona que respondió al teléfono del hotel se negó a dar declaraciones. La oficina de prensa de Hilton no respondió de momento a un correo electrónico en busca de comentarios. Se desconoce por ahora si los agentes de inmigración se estaban hospedando en el hotel, y la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés), Tricia McLaughlin, señaló que no se dará a conocer este tipo de información.

La protesta se produjo mientras el gobierno del presidente Donald Trump ha estado llevando a cabo una operación de inmigración a gran escala que ha generado una oposición generalizada y ha resultado en la muerte de dos personas en Minneapolis este mes. Cadenas hoteleras como Hilton han enfrentado dificultades ocasionales durante la batida migratoria y las protestas en rechazo a las redadas.

Los manifestantes se agolparon el martes en el pequeño vestíbulo del Hilton Garden Inn del centro de Manhattan, vistiendo camisetas con la leyenda "Hilton alberga al ICE" mientras exigían que el hotel prohibiera que los agentes federales de inmigración se hospeden en el lugar.

Un portavoz del Departamento de Policía de Nueva York dijo que sus agentes le ordenaron a la multitud que se retirara del lugar antes de iniciar con el arresto de los manifestantes que permanecieron en el vestíbulo. Añadió que no estaba claro de inmediato cuántas personas fueron detenidas, aunque un fotógrafo de The Associated Press presenció decenas de personas que fueron arrestadas y colocadas en autobuses.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

