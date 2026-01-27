americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Detienen al exvicepresidente de Panamá por supuesto enriquecimiento injustificado

CIUDAD DE PANAMÁ (AP) — El exvicepresidente de Panamá, José Gabriel Carrizo, fue detenido el martes luego de que se emitiera una orden de aprehensión en su contra en el marco de una investigación por supuesta corrupción.

Carrizo, de 42 años y quien también se desempeñó como ministro de la Presidencia en el pasado gobierno del mandatario Laurentino Cortizo (2019-2024) y fue candidato presidencial en las elecciones de mayo del 2024, se puso a las órdenes de las autoridades judiciales luego de regresar al país. La víspera divulgó un vídeo en sus redes sociales en el que indicó que había conocido de la orden en su contra a través de los medios y que retornaría a Panamá para “dar la cara”.

En ese mensaje aseguró que es inocente de los cargos por supuesto enriquecimiento injustificado. También señaló que tenía conocimiento de que el 27 de enero estaba prevista su juramentación como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), la cual no se realizó. De haberse concretado la juramentación le habría otorgado inmunidad judicial.

Tras llegar temprano al aeropuerto internacional de Tocumen de Ciudad de Panamá, Carrizo fue conducido esposado por agentes de la Dirección de Investigaciones Judiciales, según se observó en imágenes divulgadas por diversos medios de comunicación.

“Soy inocente, aquí estoy. Preferí no atender la juramentación del Parlacen y venir en el primer vuelo”, dijo a los medios mientras era trasladado esposado a un vehículo.

De acuerdo con los reportes locales, Carrizo se encuentra en la sede de la Dirección de Investigaciones Judiciales de Panamá a la espera de una audiencia de imputación de cargos, la cual podría realizarse en las próximas horas o el miércoles.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Gente camina por el centro de Toronto mientras una tormenta invernal pasa por la región, el domingo 25 de enero de 2026. (Cole Burston/The Canadian Press via AP)

El noreste enfrenta el último embate de una tormenta que llevó hielo, nieve y frío a EEUU

Una persona cruza una calle durante la tormenta invernal en Filadelfia, el domingo 25 de enero de 2026. (Foto AP/Matt Rourke)

Tormenta invernal masiva en EEUU trae hielo, temperaturas gélidas y cortes de energía generalizados

El icono de TikTok en la pantalla de un smartphone, el 28 de febrero de 2023, en Marple Township, Pensilvania. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo)

TikTok finaliza acuerdo para crear nueva entidad en EEUU

Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Destacados del día

ARCHIVO - Gregory Bovino, comandante de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos --al centro--, recorre una tienda Target el 11 de enero de 2026 en St. Paul, Minnesota. (AP Foto/Adam Gray, archivo)

Trump logra victoria judicial: Corte libera a ICE de las restricciones impuestas por Minnesota

El Chulo rompe el silencio desde Alligator Alcatraz: Es lo peor que he pasado en mi vida

El Chulo rompe el silencio desde "Alligator Alcatraz": "Es lo peor que he pasado en mi vida"

José Martí no conoció la luz eléctrica: Arleen Rodríguez intenta justificar los apagones y le llueven las críticas

"José Martí no conoció la luz eléctrica": Arleen Rodríguez intenta justificar los apagones y le llueven las críticas

ARCHIVO - La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ofrece su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, el 2 de abril de 2025, en Ciudad de México. (AP Foto/Marco Ugarte, archivo)

México frena envío de petróleo a Cuba en medio de presión de EEUU

Gasolina hasta 1.300 pesos por litro: el mercado negro se dispara ante el colapso energético en Cuba

Gasolina hasta 1.300 pesos por litro: el mercado negro se dispara ante el colapso energético en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter