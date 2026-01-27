Detienen al exvicepresidente de Panamá por supuesto enriquecimiento injustificado

Compartir en:









Carrizo, de 42 años y quien también se desempeñó como ministro de la Presidencia en el pasado gobierno del mandatario Laurentino Cortizo (2019-2024) y fue candidato presidencial en las elecciones de mayo del 2024, se puso a las órdenes de las autoridades judiciales luego de regresar al país. La víspera divulgó un vídeo en sus redes sociales en el que indicó que había conocido de la orden en su contra a través de los medios y que retornaría a Panamá para “dar la cara”.

En ese mensaje aseguró que es inocente de los cargos por supuesto enriquecimiento injustificado. También señaló que tenía conocimiento de que el 27 de enero estaba prevista su juramentación como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), la cual no se realizó. De haberse concretado la juramentación le habría otorgado inmunidad judicial.

Tras llegar temprano al aeropuerto internacional de Tocumen de Ciudad de Panamá, Carrizo fue conducido esposado por agentes de la Dirección de Investigaciones Judiciales, según se observó en imágenes divulgadas por diversos medios de comunicación.

“Soy inocente, aquí estoy. Preferí no atender la juramentación del Parlacen y venir en el primer vuelo”, dijo a los medios mientras era trasladado esposado a un vehículo.

De acuerdo con los reportes locales, Carrizo se encuentra en la sede de la Dirección de Investigaciones Judiciales de Panamá a la espera de una audiencia de imputación de cargos, la cual podría realizarse en las próximas horas o el miércoles.

FUENTE: AP