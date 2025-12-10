americateve

Detienen al expresidente boliviano Luis Arce por presunta corrupción con fondos para indígenas

LA PAZ, Bolivia (AP) — El expresidente boliviano Luis Arce fue detenido el miércoles en La Paz y conducido a las oficinas de la policía por un presunto caso de corrupción, informó el vicepresidente Edman Lara.

“Quiero felicitar a los efectivos de la fuerza especial de lucha contra el crimen de la División Anticorrupción de la ciudad de La Paz por haber aprehendido, cumpliendo una resolución de aprehensión emanada por una autoridad fiscal en contra del expresidente Luis Arce”, dijo Lara en un video que subió a su cuenta de TikTok.

Arce fue detenido en una calle de La Paz en la tarde después de dictar clases en una universidad pública, dijo a periodistas la exministra de Presidencia, María Nela Prada. El propio Arce alcanzó a informarle a su excolaboradora su detención. “Después la comunicación se cortó”, dijo Prada.

Según la exfuncionaria —que fue mano derecha de Arce durante su gobierno (2020-2025), el exmandatario fue detenido por una denuncia de supuesta corrupción en relación con un fondo estatal que financiaba proyectos para comunidades indígenas pobres que está siendo investigado por la Fiscalía.

Prada informó la detención de Arce frente a la sede de la fuerza policial donde el exmandatario prestaba declaración. Ninguna autoridad judicial se pronunció de inmediato sobre el arresto.

FUENTE: AP

