Detenidos otros 125 sospechosos relacionados con Estado Islámico en redadas en Turquía

En la última semana, la policía detuvo a cientos de sospechosos de EI en allanamientos en todo el país destinados a prevenir posibles ataques durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Miembros de una presunta célula de la milicia radical abrieron fuego contra la policía durante uno de los cateos en la provincia noroccidental de Yalova el lunes. Seis presuntos insurgentes y tres agentes murieron en el enfrentamiento, mientras que otros ocho policías y un guardia nocturno resultaron heridos cuando las fuerzas de seguridad asaltaron una casa utilizada como escondite. Las autoridades dijeron que todos los extremistas eran ciudadanos turcos.

El ministro del Interior, Ali Yerlikaya, afirmó que las redadas del miércoles estuvieron coordinadas por la policía y la gendarmería y se realizaron en ciudades como Estambul, Ankara, Izmir, Bursa y Yalova.

“Aquellos que atacan nuestra hermandad, nuestra unidad y nuestra cohesión, aquellos que intentan explotar nuestra fe y atacar nuestros valores no enfrentarán nada más que el poder de nuestro Estado y la unidad de nuestra nación”, afirmó Yerlikaya en una publicación en redes sociales.

Estado Islámico ha llevado a cabo una serie de ataques mortales en Turquía, incluyendo un tiroteo en un club nocturno de Estambul durante la fiesta de Año Nuevo el 1 de enero de 2017 que dejó 39 muertos.

Turquía ha realizado operaciones similares a gran escala contra presuntos miembros del EI en años anteriores, pero la última campaña se produce en un contexto de un aparente resurgimiento global, marcado por un reciente ataque inspirado por la milicia en Australia y ataques a fuerzas de Estados Unidos en la vecina Siria.

El ejército de Estados Unidos reportó el martes que casi 25 operativos del grupo fueron asesinados o capturados en Siria este mes tras la emboscada que mató a dos de sus soldados y a un intérprete civil estadounidense.

El Comando Central de Estados Unidos, que supervisa las operaciones en Oriente Medio, señaló en un comunicado en X que se llevaron a cabo 11 misiones en los últimos 10 días, luego de las primeras operaciones contra almacenes de armas e infraestructura del EI el 19 de diciembre, que alcanzaron 70 objetivos en el centro de Siria.

Las fuerzas de seguridad sirias también lanzaron operativos contra EI en los últimos días, incluyendo dos redadas en las afueras de Damasco, la capital del país. En ellas, de acuerdo con las autoridades, se capturó a Taha al-Zoubi, identificado como el líder del EI en la zona de Damasco, y Mohammed Shahadeh, un alto comandante de la milicia en Siria, fue asesinado.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP