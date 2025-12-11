americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Detenido expresidente de Bolivia será llevado ante un juez por presunta corrupción

LA PAZ, Bolivia (AP) — Tras pasar la noche en una dependencia policial, el expresidente de Bolivia, Luis Arce, comparecerá el jueves ante un juez que decidirá si lo envía a prisión preventiva o le concede el arresto domiciliario mientras avanza la investigación de uno de los mayores casos de corrupción en el país andino.

El exmandatario (2020-2025), quien estuvo en el poder hasta el pasado 8 de noviembre, es investigado por presunto incumplimiento de deberes y conducta antieconómica por autorizar en 2015 —cuando era ministro de Economía de Evo Morales (2006-2019)— el depósito en cuentas particulares de dinero del Fondo Indígena creado para financiar proyectos productivos en zonas rurales y comunidades indígenas pobres, explicó el fiscal general Roger Mariaca. Los delitos que se le imputan tienen una pena de hasta seis años de prisión.

Mariaca agregó que Arce no será favorecido con un juicio de responsabilidades porque éste se reserva a exmandatarios por delitos cometidos mientras estaban en funciones.

Arce fue interceptado la víspera por agentes en una calle de La Paz tras dar clases en una universidad pública. Ante una comisión de fiscales que lo interrogó se abstuvo de declarar acogiéndose a su derecho constitucional, dijo el fiscal Mariaca.

La investigación de las irregularidades cometidas con el Fondo Indígena se reabrieron tras la asunción del centroderechista Rodrigo Paz, quien dijo que en los casi 20 años de gestión de Morales y Arce “hubo un saqueo” de los fondos públicos.

Aunque no ha sido cuantificado el daño económico, en el caso de Arce el “desfalco” sería de más de 51 millones de dólares, dijo el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo. “En su condición de ministro de Economía, Arce era presidente del directorio del Fondo Indígena y autorizó que los desembolsos vayan a cuentas particulares”, explicó.

El dinero se habría desviado para “comprar lealtades” de dirigentes sindicales e indígenas afines al partido de gobierno en momentos de campaña electoral, explicó el exsenador Oscar Ortiz, quien investigó las denuncias en 2015. “El dinero no llegó a los sectores empobrecidos”, dijo el ministro Oviedo.

La detención de Arce se da en momentos en que Paz comienza a afrontar las primeras protestas por la crónica escasez de combustible y mientras el mandatario aún no define si levantará o mantendrá la subvención a los carburantes, que provoca una sangría de los fondos públicos en medio de la peor crisis económica en 40 años.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

La alcaldesa electa de Miami, la demócrata Eileen Higgins, celebra después de ganar los comicios, el martes 9 de diciembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

La Demócrata Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami por primera vez en casi 30 años

Por Redacción América Noticias Miami
La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

Agentes del FBI se arrodillan junto con manifestantes en medio de protestas por la muerte de George Floyd en Washington el 4 de junio del 2020. (AP foto/Jose Luis Magana)

Agentes del FBI despedidos por arrodillarse demandan para recuperar sus empleos

Destacados del día

EEUU publica imágenes del mayor operativo de incautación petrolera frente a Venezuela: confiscan buque iraní vinculado al financiamiento terrorista

EEUU publica imágenes del mayor operativo de incautación petrolera frente a Venezuela: confiscan buque iraní vinculado al financiamiento terrorista

María Corina Machado reaparece en Oslo tras un año en la clandestinidad y desata ovación frente al Grand Hotel

María Corina Machado reaparece en Oslo tras un año en la clandestinidad y desata ovación frente al Grand Hotel

Conmoción en el exilio: Hallan sin vida a joven cubana desaparecida en Illinois y arrestan a presunto asesino

Conmoción en el exilio: Hallan sin vida a joven cubana desaparecida en Illinois y arrestan a presunto asesino

ARCHIVO - El portaaviones USS Dwight D. Eisenhower y otros buques de guerra cruzan el Estrecho de Ormuz hacia el Golfo Pérsico el domingo 26 de noviembre de 2023. (Técnico de Información de Segunda Clase Ruskin Naval/U.S. Navy vía AP, archivo)

Trump anuncia incautación de buque petrolero frente a Venezuela: el buque iba rumbo a Cuba

Suben a 44 los muertos por chikungunya y dengue en Cuba

Suben a 44 los muertos por chikungunya y dengue en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter