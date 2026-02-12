Destituyen al principal fiscal federal nombrado por jueces en Albany, NY

ARCHIVO - John Sarcone, fiscal federal interino para el norte de Nueva York, sale del tribunal federal de Manhattan en Nueva York, el 4 de diciembre de 2025. (AP Photo/Michael Sisak, File) AP

Donald Kinsella pasó menos de un día en el cargo antes de ser destituido el miércoles. El subsecretario de Justicia, Todd Blanche, anunció su despido en una publicación en redes sociales.

Blanche escribió que “los jueces no eligen a los fiscales federales”, sino el presidente, y añadió: “Está despedido, Donald Kinsella”.

No estaba claro el jueves quién supervisaba la fiscalía, que se encarga de los procesos federales y otros asuntos legales en una amplia franja del norte del estado de Nueva York.

El elegido por Trump para dirigir la oficina, John Sarcone, figura entre varios fiscales federales interinos instalados por el gobierno a quienes los jueces han determinado que están ocupando sus cargos de manera ilegal.

La ley exige normalmente la confirmación del Senado para los fiscales federales y sólo permite que las personas ocupen el cargo sin esa confirmación durante periodos de tiempo limitados. Sin embargo, en el gobierno de Trump, el Departamento de Justicia ha intentado mantener indefinidamente en sus puestos a fiscales no confirmados, a menudo mediante maniobras novedosas que los tribunales posteriormente han dictaminado que fueron impropias.

En diciembre, Alina Habba renunció como la principal fiscal federal de Nueva Jersey luego que una corte de apelaciones determinara que había estado ocupando el cargo de manera ilegal.

Lindsey Halligan, quien impulsó acusaciones formales contra un par de adversarios de Trump, dejó su puesto como fiscal federal interina en Virginia después que un juez concluyera en noviembre que su designación era ilegal y que las acusaciones que presentó contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y el exdirector del FBI, James Comey, debían ser desestimadas.

La secretaria de Justicia Pam Bondi designó a Sarcone para desempeñarse como fiscal federal interino para el Distrito Norte de Nueva York en marzo de 2025. Pero cuando venció su mandato de 120 días, los jueces del distrito se negaron a mantenerlo en el cargo.

Aun así, Sarcone permaneció, y desde su puesto impulsó otra investigación sobre James, una demócrata y enemiga de Trump desde hace tiempo.

El mes pasado, la jueza Lorna G. Schofield, en la ciudad de Nueva York, bloqueó citaciones solicitadas por Sarcone en relación con esa pesquisa, al señalar que no estaba ejerciendo legalmente como fiscal federal y que cualquiera “de sus actos pasados o futuros realizados en esa calidad son nulos o anulables, ya que se basan en una autoridad que el señor Sarcone no tiene legalmente”.

Sarcone cambió su cargo a “primer secretario de Justicia adjunto” el martes. Eso llevó a jueces federales del distrito a intentar el miércoles cubrir la aparente vacante en el puesto principal mediante el nombramiento de Kinsella.

Una mujer que respondió el teléfono en la fiscalía federal en Albany contestó a una solicitud para hablar con Kinsella diciendo: “Técnicamente, ya no trabaja en nuestra oficina”.

Se dejaron mensajes para Kinsella en Whiteman Osterman & Hanna LLP, el bufete donde es asesor principal y donde un sitio web lo describe como un veterano de 40 años de “litigios penales y civiles complejos a lo largo de una carrera distinguida”.

Un correo electrónico enviado a Sarcone para solicitar comentarios sobre los últimos acontecimientos no ha tenido respuesta. Su fiscalía declinó hacer comentarios. Un mensaje enviado a la sede del Departamento de Justicia en Washington no ha sido respondido por el momento.

Quienes hicieron clic el jueves en “Conozca al fiscal federal” en el sitio web de la Fiscalía Federal para el Distrito Norte de Nueva York se encontraron con la página de “perfil del personal” de Sarcone, aunque su cargo ahora figura como “primer secretario de Justicia adjunto”.

Neumeister reportó desde la ciudad de Nueva York.

