Descarrilamiento de Tren Interoceánico en el sur de México deja 13 muertos y decenas de heridos

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un accidente de tren en el sur de México dejó al menos 13 muertos y decenas de heridos, informaron funcionarios, deteniendo el tráfico a lo largo de una línea ferroviaria que conecta el océano Pacífico con el Golfo de México.

El Tren Interoceánico que une los estados de Oaxaca y Veracruz se descarriló el domingo al pasar por una curva cerca del pueblo de Nizanda.

“Me informa la Secretaría de Marina que en el accidente del Tren Interoceánico lamentablemente fallecieron 13 personas”, publicó la presidenta Claudia Sheinbaum en la red social X, y agregó que otras 98 personas están heridas, cinco de ellas de gravedad.

Indicó que le pidió al secretario de Marina y al subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación que viajen al lugar y asistan personalmente a las familias.

En un mensaje en X el domingo, el gobernador del estado de Oaxaca, Salomón Jara, dijo que varias agencias gubernamentales habían llegado al lugar del accidente para apoyar a los heridos.

Autoridades indicaron que el tren transportaba a 241 pasajeros y nueve tripulantes cuando ocurrió el percance.

El Tren Interoceánico fue inaugurado en 2023 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. El servicio ferroviario forma parte de una iniciativa más amplia para impulsar los trenes de pasajeros en el sur de México y desarrollar infraestructura a lo largo del istmo de Tehuantepec, una estrecha franja de tierra entre el Pacífico y el Golfo de México.

El gobierno mexicano planea convertir el istmo en un corredor estratégico para el comercio internacional, con puertos y líneas ferroviarias que puedan conectar los océanos Atlántico y Pacífico. En la actualidad, el Tren Interoceánico va desde el puerto de Salina Cruz en el Pacífico hasta Coatzacoalcos, cubriendo una distancia de aproximadamente 290 kilómetros (180 millas).

——-

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

