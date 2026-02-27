americateve

Descarrila tranvía en Milán y se estrella contra edificio; hay 2 muertos

MILÁN (AP) — Un tranvía se descarriló el viernes y se estrelló contra un edificio en el corazón de Milán, lo que dejó dos muertos y más de dos docenas de heridos, informaron las autoridades.

Rescatistas trabajan en el lugar del descarrilamiento de un tranvía en el centro de Milán, Italia, el viernes 27 de febrero de 2026. (Stefano Porta/LaPresse vía AP)
Rescatistas trabajan en el lugar del descarrilamiento de un tranvía en el centro de Milán, Italia, el viernes 27 de febrero de 2026. (Stefano Porta/LaPresse vía AP) AP

El incidente, ocurrido a lo largo de la céntrica avenida Vittorio Veneto, se produjo cuando la capital empresarial de Italia acoge sus desfiles de moda de temporada y se encuentra en el periodo intermedio entre la organización de los Juegos Olímpicos de Invierno y los Juegos Paralímpicos.

El tranvía número 9 recorre el corazón de la capital financiera de Italia. Se suponía que debía continuar en línea recta por Vittorio Veneto y circulaba a gran velocidad. Pero de pronto se desvió en un cambio de vía que utiliza otra línea de tranvía y se salió de su recorrido habitual, según el video del choque difundido por Sky TG24.

El video muestra que el tranvía estuvo a punto de volcarse de costado al tomar la curva antes de detenerse bruscamente al impactar contra un edificio.

El alcalde de Milán, Beppe Sala, sugirió que la causa fue un error humano, al señalar que, al parecer, el conductor no cambió las vías para que el tranvía siguiera recto. Sala describió al conductor como un empleado con experiencia que llevaba apenas una hora en su turno. Pero indicó que se había saltado una parada previa antes que ocurriera el choque, y que será interrogado en el hospital, donde recibe tratamiento por sus lesiones.

Sala confirmó que dos personas murieron —un pasajero del tranvía y otra en la calle. Añadió que ninguno de los demás heridos estaba en condición de riesgo vital.

Decenas de ambulancias, camiones de bomberos y patrullas policiales acudieron al lugar del choque, y los equipos escoltaron a los pasajeros, envueltos en mantas térmicas, para alejarlos de la escena.

ATM, la empresa de transporte público de Milán, informó que estaba cooperando con los fiscales “para establecer con precisión la causa y la dinámica del incidente”.

___

Nicole Winfield colaboró a este despacho desde Roma.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

