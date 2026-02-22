Desaparece helicóptero militar con 15 personas en Perú

Compartir en:









En un comunicado, la Fuerza Aérea indicó que un helicóptero MI-17, que realizaba una “misión programada”, perdió contacto radial alrededor de las 4:30 de la tarde mientras la tripulación se trasladaba desde la ciudad de Pisco hasta la localidad de Chala, ambas cercanas a la costa del Pacífico.

La institución militar no dio más detalles sobre la misión, e indicó que activó la búsqueda “en procura de encontrar a nuestros importantes compañeros de armas y pasajeros”.

Se enviaron medios aéreos de respuesta rápida y patrullas de fuerzas especiales terrestres, las cuales se encuentran desplegadas junto a agentes policiales, agregó.

En octubre, otro helicóptero MI-17 se desplomó en una zona rica en oro donde abunda la minería ilegal. En el percance murió un jefe militar encargado de combatir ese delito.

Los helicópteros MI-17 son aeronaves de fabricación rusa de transporte mediano y combate, adquiridas por diversos gobiernos peruanos entre 1990 y 2014.

FUENTE: AP