americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Desaparece helicóptero militar con 15 personas en Perú

LIMA (AP) — Un helicóptero militar que transportaba a 15 personas —cuatro de ellas militares— perdió contacto con la Fuerza Aérea de Perú, informó dicha institución el domingo, por lo que puso en marcha un sistema de búsqueda y rescate.

En un comunicado, la Fuerza Aérea indicó que un helicóptero MI-17, que realizaba una “misión programada”, perdió contacto radial alrededor de las 4:30 de la tarde mientras la tripulación se trasladaba desde la ciudad de Pisco hasta la localidad de Chala, ambas cercanas a la costa del Pacífico.

La institución militar no dio más detalles sobre la misión, e indicó que activó la búsqueda “en procura de encontrar a nuestros importantes compañeros de armas y pasajeros”.

Se enviaron medios aéreos de respuesta rápida y patrullas de fuerzas especiales terrestres, las cuales se encuentran desplegadas junto a agentes policiales, agregó.

Los helicópteros MI-17 son aeronaves de fabricación rusa de transporte mediano y combate, adquiridas por diversos gobiernos peruanos entre 1990 y 2014.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

ARCHIVO – El príncipe Andrés sale de la catedral de St. Giles tras la llegada del féretro con los restos de su madre, la reina Isabel, en Edimburgo, Escocia, el 12 de septiembre de 2022. (AP Foto/Petr David Josek, Archivo)

Policía británica detiene al expríncipe Andrés por presunta conducta indebida en cargo público

Destacados del día

EEUU confirma apoyo de inteligencia en operación que eliminó a El Mencho en México

EEUU confirma apoyo de inteligencia en operación que eliminó a "El Mencho" en México

La hija de la jefa de GAESA de ejecutiva en el Puerto del Mariel a alto cargo en Panamá

La hija de la jefa de GAESA de ejecutiva en el Puerto del Mariel a alto cargo en Panamá

Cuba se queda sola y sin turismo: Rusia evacúa 4.300 turistas varados por crisis energética

Cuba se queda sola y sin turismo: Rusia evacúa 4.300 turistas varados por crisis energética

ARCHIVO - El ministro venezolano de Petróleo, Tareck El Aissami, llega al museo militar 4F donde está enterrado el fallecido presidente Hugo Chávez, durante las actividades que conmemoran el décimo aniversario de la muerte de Chávez, en Caracas, Venezuela, el 15 de marzo de 2023. El gobierno de Venezuela anunció el 9 de abril 2024, el arresto de El Aissami por presuntas acusaciones de corrupción, aproximadamente un año después de su renuncia. (AP Foto/Matías Delacroix, Archivo)

EEUU da por "capturado" a Tareck El Aissami en registros del ICE mientras está detenido en Venezuela

El presidente Donald Trump anuncia nuevos aranceles a varios países durante un evento en la Rosaleda de la Casa Blanca, el 2 de abril de 2025, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo)

Trump eleva arancel global de EEUU al 15% tras fallo del Supremo y sacude comercio mundial

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter