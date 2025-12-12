americateve

Derrumbe de edificio en construcción sobre templo en Sudáfrica deja un muerto

JOHANNESBURGO, Sudáfrica (AP) — Un edificio de varios pisos que se estaba construyendo sobre un templo hindú colapsó el viernes en la ciudad sudafricana de Verulam, causando la muerte de al menos una persona y dejando a otras atrapadas bajo los escombros y el concreto, informaron las autoridades locales.

Rescatistas buscan víctimas después que un edificio de varios pisos en construcción se derrumbara sobre un templo ubicado debajo, cerca de la ciudad de Verulam, al norte de la ciudad costera oriental de Durban, Sudáfrica, el viernes 12 de diciembre de 2025. (Foto AP)
Las autoridades no han revelado cuántas personas estaban atrapadas, pero un funcionario de una organización privada de respuesta a emergencias dijo que los reportes iniciales indican que hay seis personas bajo los escombros, aunque eso no fue confirmado. Otras ocho personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital, indicó el funcionario.

Las autoridades del municipio de EThekwini señalaron en un comunicado que las investigaciones preliminares indicaban que no se habían aprobado planes de construcción y que al parecer la estructura era construida ilegalmente.

El municipio agregó que había "varios lesionados y atrapados" y que los equipos de rescate estaban en el sitio al norte de la ciudad costera oriental de Durbán.

Algunos de los atrapados estaban comunicándose con familiares por medio de celulares para dar información sobre su ubicación, dijo Prem Balram, el funcionario de la empresa privada de seguridad y respuesta a emergencias Reaction Unit South Africa, al canal nacional SABC. No estaba claro si las personas atrapadas eran trabajadores de la construcción, fieles que estaban en el templo, o ambos, de acuerdo con Balram.

El funcionario agregó que parecía que el edificio en construcción tenía tres o cuatro pisos de altura y era una extensión del templo. Dijo que uno de los propietarios del templo podría estar entre los atrapados bajo los escombros, aunque no los nombró.

Balram indicó que algunos elementos de las cuadrillas de emergencia de su empresa estaban trabajando con los equipos de rescate y que iba a ser una "tarea colosal" rescatar a los sobrevivientes.

El templo estaba ubicado en la cima de una colina con vista a un rancho. Las imágenes del incidente publicadas por el municipio mostraban fierros retorcidos, pilares colapsados y montones de escombros donde una vez estuvo el recinto.

El año pasado, más de 30 trabajadores de la construcción murieron cuando un edificio de apartamentos que estaba en construcción colapsó en la ciudad de George, en la costa sur de Sudáfrica. Los rescatistas buscaron durante más de una semana a sobrevivientes después de ese colapso, que una investigación concluyó que se debió a fallas de diseño, el uso de materiales de construcción de baja calidad y negligencia.

___

Imray reportó desde Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

