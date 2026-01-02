americateve

Derrumbe de edificio en construcción en Nairobi deja un número indeterminado de atrapados

NAIROBI, Kenia (AP) — Un edificio de varios pisos en construcción colapsó el viernes en la capital de Kenia, Nairobi, y dejó un número desconocido de personas atrapadas.

Los equipos de rescate estaban excavando entre los escombros de la obra. El inmueble está en una zona de Nairobi conocida como South C, explicó la Cruz Roja de Kenia. Según la prensa local, la estructura tenía 16 pisos.

"Un equipo de respuesta de varias agencias está en el lugar gestionando la situación", indicó Cruz Roja de Kenia en un comunicado.

Las autoridades no comentaron la posible causa del colapso o la cifra de víctimas, que no se espera que sea elevada.

Los derrumbes de edificios son habituales en Nairobi, donde hay una elevada demanda de viviendas y los constructores sin escrúpulos suelen ignorar las regulaciones o incumplir los códigos de construcción.

Después de que ocho edificios se vinieran abajo en 2015 cobrándose la vida de 15 personas, la presidencia ordenó una auditoría a los inmuebles en todo el país para verificar si cumplían con la normativa. La Autoridad Nacional de Construcción encontró que el 58% de los edificios en Nairobi no eran habitables.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

