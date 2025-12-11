Derrumbe de biblioteca en construcción en Corea del Sur deja un muerto y tres atrapados

Compartir en:









Bomberos tratan de rescatar a trabajadores atrapados bajo la estructura derrumbada de una biblioteca en construcción, en Gwangju, Corea del Sur, el 11 de diciembre de 2025. (Cho Nam-soo/Yonhap via AP) AP

Cuatro trabajadores quedaron inicialmente sepultados en el derrumbe registrado en la ciudad de Gwangju, en el sur del país.

Uno de ellos fue rescatado pero más tarde fue declarado muerto en un hospital cercano, dijo el oficial de emergencias local Ahn Gyun-jae en una rueda de prensa televisada. Ahn indicó que los rescatistas encontraron la ubicación de un segundo trabajador y estaban intentando rescatarlo.

Ahn indicó que las autoridades han movilizado grúas, drones, cámaras de imagen térmica y perros de rescate.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

