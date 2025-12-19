Derrick White anota 33 puntos y encesta nueve triples por Celtics, que vencen 129-116 a Heat

BOSTON (AP) — Derrick White anotó 33 puntos, su máximo número de la temporada, e igualó su récord personal con nueve triples para ayudar a que los Celtics de Boston se despegaran en la segunda mitad y lograran el viernes una victoria de 129-116 sobre el Heat de Miami.