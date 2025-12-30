americateve

Derrick White anota 27 puntos y logra siete tapas en victoria de Celtics 129-119 sobre Jazz

SALT LAKE CITY (AP) — Derrick White anotó 13 de sus 27 puntos en el último cuarto y añadió un récord personal de siete tapas en una actuación única que llevó el martes a los Celtics de Boston a una victoria de 129-119 sobre el Jazz de Utah.

Derrick White, base de los Celtics de Boston, busca disparar en el duelo ante el Jazz de Utah, el martes 30 de diciembre de 2025 (AP Foto/Tyler Tate)
White se convirtió en el 13er jugador en la historia de la NBA en lograr 27 puntos, siete rebotes, seis asistencias y siete bloqueos en un partido. Pero fue el primer base —o miembro de los Celtics— en registrar esa combinación estadística.

Jaylen Brown consiguió 23 puntos y diez asistencias por Boston, poniendo fin a su racha de nueve partidos de 30 puntos. Se mantuvo empatado con la leyenda de los Celtics Larry Bird, quien tuvo nueve partidos consecutivos de 30 puntos en febrero y marzo de 1985.

Anfernee Simons anotó 20 puntos y Payton Pritchard añadió 18 a la causa de los Celtics, quienes han ganado cinco de seis.

Keyonte George, quien estaba en duda por una enfermedad hasta un par de horas antes del inicio, anotó 37 puntos por el Jazz. Jusuf Nurkic logró su mejor cifra de la temporada, con 26 unidades, y Lauri Markkanen añadió 22.

Utah dio descanso a los jugadores habituales de la rotación Svi Mykhailiuk y Kevin Love. El novato Ace Bailey estuvo fuera por una lesión en la cadera.

Un tiro libre de Nurkic acercó a Utah a cuatro puntos, pero Brown, Pritchard y Simons encestaron tres tiros consecutivos para aumentar la ventaja de Boston a 123-112 con 3:56 por jugar. El Jazz nunca se acercó a menos de siete después de eso.

