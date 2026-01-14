DeRozan sube al 22do sitio en la lista histórica de anotadores; Kings doblegan a Knicks 112-101

Compartir en:









Los Kings (11-30) ganaron su tercer partido consecutivo, arruinando el regreso del entrenador de los Knicks, Mike Brown, quien hizo su primera aparición en Sacramento desde que fue despedido abruptamente a principios de la temporada 2024-25.

Mikal Bridges anotó 19 puntos por los Knicks, que jugaron la mayor parte de la noche sin Jalen Brunson.

Brunson se lesionó el tobillo derecho y salió cojeando de la cancha después de anotar cuatro puntos en cinco minutos.

DeRozan, seis veces elegido al Juego de Estrellas y que participa en su 17ª temporada en la NBA, acertó siete de 16 disparos con un triple y 12 de 13 tiros libres. Eso le dio al jugador de 36 años un total de 26.077 puntos en su carrera, superando al miembro del Salón de la Fama Kevin Garnett.

Garnett tuvo 26.071 puntos a lo largo de 21 temporadas en la NBA.

OG Anunoby anotó 15 puntos y Karl-Anthony Towns sumó 13 para Nueva York.

