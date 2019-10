Exiliada política es expulsada de la embajada cubana en Washington

“Llevo horas pidiendo en el consulado que me dejen ver al Consejero Político para hacerle llegar a Díaz-Canel y Raúl Castro una carta pidiendo clemencia por mi hijo. Soy refugiada política y voy a regresar a Cuba. Soy una madre desesperada, vengo de la Florida. Voy a seguir tocando puertas, alguien me tiene que oír. Pienso ir a Cuba. Mi hijo me necesita. Tenía la esperanza de que los diplomáticos me atendieran, pero solo he recibido amenazas. Pido justicia por mi hijo, él ha sido víctima de un atentado por parte de un policía”.

Madre cubana ingresa a la embajada en Washington para pedir por su hijo en CUBA y así la tratan

Yasser Rivero fue condenado en septiembre a tres años de privación de libertad, por una supuesta agresión a un policía. Su madre sostiene que no fue así:

“Mi hijo fue golpeado el pasado 2 de febrero por un policía, por orden del oficial Dominic de la Seguridad del Estado, y sin embargo en un juicio amañado lo terminaron condenando a tres años de cárcel. Él está sufriendo problemas de visión, y aun así lo meten preso”, declaró a CubaNet.

La misiva que Jaquelín pretendía enviar al gobernante Miguel Díaz-Canel y al primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro, expresa que el pasado 2 de febrero de 2019, Yasser Rivero Boni protestó y se manifestó pacíficamente en contra del régimen castrista. Como consecuencia, fue reprimido y posteriormente sancionado sin garantías de debido proceso. En este momento Yasser se encuentra a la espera de la decisión de apelación del Tribunal Provincial de La Habana.

Jaquelín y su hijo Yasser son representados por la ONG The Global Liberty Alliance (GLA).

En días recientes, también tuvo lugar una protesta frente al consulado cubano, por la liberación del periodista y abogado de CubaNet, Roberto de Jesús Quiñones Haces, condenado a un año de privación de libertad por el solo hecho de intentar reportar en Guantánamo el juicio a los pastores Rigal-Expósito.