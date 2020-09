Alexander Delgado, de Gente de Zona, asegura que estaba equivocado con respecto a la política

"Yo tengo que defender los derechos de ese pueblo. Yo quiero ver a ese pueblo que no le falte la comida. Yo quiero que la Policía no abuse de ellos. Yo quiero que ese pueblo tengan una atención médica correcta", agregó, luego de la pregunta de su interlocutor en torno a las razones de su cambio de actitud ante los temas políticos, tras negarse por años a hacer referencia a las violaciones de los derechos humanos en la Isla.

El intérprete, que ha sido duramente criticado por saludar a Miguel Díaz-Canel durante un concierto en La Habana y por llamarlo "nuestro presidente", reconoció que "estaba equivocado".

MUY FUERTE !!! Alexander Gente de Zona Lo Confesó Todo !!! SIN CENSURA

"Me di cuenta de que yo estaba equivocado en una parte (...) porque no era hablar de política. A lo mejor era lo que me estaban pidiendo, y el mensaje no me llegó como yo quería", dijo, en referencia a una directa en su perfil en la red social Instagram a inicios de septiembre donde expresó su molestia por la retención por la autoridades cubanas de la ayuda humanitaria acopiada en Miami.

En esa ocasión, Delgado se confesó "muy en desacuerdo y bien molesto porque desde Miami se hizo una donación en la que participaron artistas, escritores, gente normal, que se sacó su dinero del bolsillo para enviar una ayuda a Cuba (…) resulta ser que esa donación la tienen retenida en Cuba, no sé las causas".

"Yo, particularmente, me gasté un dineral", reveló. "No voy a decir la cifra porque es poco profesional, pero nosotros hicimos una gran ponina y enviamos casi un camión de comida para Cuba, y es muy molesto que esta comida esté retenida", en el Mariel, señaló.

La ayuda, recolectada bajo la coordinación de la plataforma Cuba Decide y la iniciativa Solidaridad entre Hermanos, y destinada a 15.000 familias, permanece retenida desde el 10 de agosto, según sus promotores.

El reguetonero, residente en EEUU, usó entonces palabras similares. Como en aquella ocasión, aseguró que la cuarentena le ha servido "para reflexionar".

Gente de Zona, uno de los grupos cubanos más populares y premiados a nivel internacional, fue excluido en diciembre de 2019 de la tradicional fiesta de fin de año en Miami, después de exigirlo varios miembros del exilio cubano.

Una campaña impulsada por el presentador Alexander Otaola pidió retirar la residencia permanente en EEUU al dúo de reguetoneros, mientras que exiliados cubanos se manifestaron contra los músicos en Las Vegas y Tampa.

Con antelación, en 2017, la Alcaldía de Miami le había retirado al dúo, "de forma simbólica", la Llave de la Ciudad, tras la difusión de un vídeo en el que compartían escenario con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del general Raúl Castro.