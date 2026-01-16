americateve

Depto. de Justicia indaga si gobernador y alcalde obstaculizaron redadas migratorias en Minneapolis

MINNEAPOLIS, Minnesota, EE.UU. (AP) — El Departamento de Justicia de Estados Unidos investigará si el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, han obstaculizado la aplicación de la ley de inmigración federal a través de declaraciones públicas que han hecho, según dos personas familiarizadas con el asunto.

Agentes federales patrullan un barrio en St. Paul, Minnesota el viernes 16 de enero de 2026. (AP Foto/Adam Gray)
La investigación se centra en una posible violación de un estatuto de conspiración, dijeron las personas.

Las personas hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a discutir una investigación en curso.

CBS News informó sobre la investigación en primera instancia.

En respuesta a los reportes de la investigación, Walz dijo en un comunicado que “hace dos días fue Elissa Slotkin. La semana pasada fue Jerome Powell. Antes de eso, Mark Kelly. Usar el sistema de justicia como arma y amenazar a los oponentes políticos es una táctica peligrosa y autoritaria”.

La oficina de Walz dijo que no ha recibido ninguna notificación de una investigación.

“Se trata de un intento evidente de intimidarme por defender a Minneapolis, a nuestras fuerzas policiales locales y a nuestros residentes frente al caos y el peligro que esta administración ha traído a nuestras calles”, afirmó Frey en un comunicado. “No me dejaré intimidar. Mi objetivo seguirá siendo el mismo de siempre: mantener la seguridad de nuestra ciudad”.

La investigación se produce en medio de una redada de inmigración en Minneapolis y St. Paul que comenzó hace semanas y que el Departamento de Seguridad Nacional ha calificado como su mayor operación migratoria, la cual ha incluido más de 2.500 arrestos.

La operación se ha vuelto más conflictiva desde el homicidio de Renee Good el 7 de enero. Las autoridades estatales y locales han dicho repetidamente a los manifestantes que permanezcan pacíficos. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

