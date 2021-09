Deportivo Cali, con nuevo técnico Dudamel, cae ante América

El delantero Emerson Batalla anotó a los 18 minutos el gol del triunfo del América. Ángelo Rodríguez erró un penal a los 23 y Cali perdió la oportunidad de igualar.

“El resultado no nos deja contentos, no nos deja tranquilos y cuando vemos la tabla de posiciones no podemos estar felices”, dijo Dudamel.

Santa Fe se resignó a un empate 1-1 como local ante Alianza Petrolera. El anfitrión bogotano se puso adelante con un tanto del delantero panameño Ronaldo Dinolis a los 82 minutos. El defensor Jáider Riquett igualó un minuto después por el club de Barrancabermeja.

Otros resultados: Jaguares de Montería 0, Independiente Medellín 1 y Once Caldas 2, Rionegro 3.

Juegos del domingo Atlético Bucaramanga-Millonarios, Alianza Petrolera-Atlético Junior y Atlético Nacional-La Equidad.

La fecha terminará el lunes con los duelos Deportes Quindío-Deportivo Pasto y Atlético Huila-Deportes Tolima.

Posiciones: Atlético Nacional 22 puntos; Envigado 17; Millonarios 16; Deportes Tolima 5; Atlético Bucaramanga, Alianza Petrolera y América de Cali 14; Deportes Quindío y Deportivo Pereira 13; Independiente Medellín y Jaguares 11; Atlético Junior y Rionegro 10; La Equidad y Deportivo Cali 9; Santa Fe y Patriotas 7; Atlético Huila 6; Deportivo Pasto y Once Caldas 5.