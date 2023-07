Vingegaard se exhibe en la contrarreloj y lidera el Tour por casi 2 minutos

Riders face a mammoth mountain stage, the hardest of the race, on Wednesday. The last of four climbs of the 17th stage is a 28.4-kilometer (17.6-mile) slog up Col de la Loze, before sweeping downhill to the Courchevel ski station which hosts World Cup slalom races.

Los corredores volverán a la alta montaña el miércoles. La 17ma etapa será la más dura de esta edición del Tour, incluyendo cuatro ascensos. El último de los cuatro exigirá subir 28,4 kilómetros (17,6 millas) hasta llegar al Col de la Loze, el punto más alto de esta edición. La meta estará en el descenso, en la estación de esquí de Courchevel.

FUENTE: Associated Press