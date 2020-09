Tyler Herro tuvo un juego de playoffs de la NBA para un novato que se compara solo con Magic Johnson

"Shaq me golpeó, D-Wade me golpeó", dijo Herro el jueves. "D-Wade, hemos hablado un par de veces después de los partidos de playoffs. Dice "buen juego" y me da algunos consejos sobre lo que ve cuando mira ".

Herro y el Heat parecen estar haciendo un buen uso de esos consejos. Están a una victoria de las finales de la NBA, liderando a los Celtics de Boston 3-1 en esta serie de títulos del Este con el Juego 5, el posible factor decisivo, esperando el viernes por la noche en Walt Disney World.

No hubo tonos de celebración en la práctica opcional del Heat el jueves. Saben lo cerca que ha estado la serie, y quizás la mayor prueba sea el puntaje compuesto de los cuatro juegos: Celtics 441, Heat 441.

"Solo tienes que seguir intentando mejorar a medida que avanza la serie", dijo el entrenador del Heat, Erik Spoelstra. “Serán dos equipos extremadamente desesperados y urgentes. De eso se trata todo en los playoffs ".

La cercanía de los juegos funciona en ambos sentidos: si bien sirve como una razón para que el Heat sea cauteloso, también funciona como una razón para que los Celtics sean optimistas. Ningún equipo de Boston se ha recuperado con éxito de un déficit de 3-1 desde 1981, aunque los Celtics tampoco tienen ninguna razón para sentirse superados en esta serie.

"Creo que si hacemos nuestro mejor esfuerzo, si estamos concentrados en lo que tenemos que lograr y jugamos con gran autoridad y confianza, entonces podemos ganar cualquier partido", dijo el entrenador de los Celtics, Brad Stevens. "Eso es con lo que tienes que entrar en cualquier juego. No juegas la puntuación de la serie tanto como la importancia de cada posesión. Creo que ese es el resultado final. Tenemos que jugar cada posesión con la máxima importancia ”.

Encontrar una respuesta para Herro probablemente también sea de suma importancia.

El novato de 20 años anotó 37 puntos en la victoria del Juego 4 de Miami, lo que ayudó a llevar a Miami en una noche en la que Jae Crowder y Duncan Robinson, dos de los mejores tiradores de triples en la lista del Heat, fueron un combinado de 1 a 14 desde el piso, 1 por 11 desde el rango de 3 puntos.

"Herro se puso en marcha, obviamente, a un nivel ridículo", dijo Stevens. "Pero él es muy capaz de eso".

Aquí hay algunas cosas que debe saber antes del Juego 5 del viernes:

ACTUALIZACIÓN DE SALUD

El pívot Bam Adebayo (hombro) recibió mucho hielo y tratamiento después del juego 4, y Miami espera que esté listo para el juego 5. Spoelstra señaló que ha sido una serie física para todos, y agregó: “Creo que todos saben en ambos lados qué esperar . "

GRABACIÓN DE TIROS

El tiro libre en esta serie ha sido como ningún otro duelo por el título del Este. Los equipos se están combinando para hacer el 83.6% de sus tiros libres en cuatro juegos, poniendo esto en camino para convertirse en las mejores finales del Este desde la línea de falta. Las finales del Este de 1974 entre Boston y Nueva York vieron a esos clubes combinarse para disparar 83.0% desde la línea de tiros libres. El 84,7% de Boston en esta serie también está en camino de convertirse en el mejor equipo individual en una final de la Conferencia Este; Indiana disparó 84,3% en la serie de títulos del Este de 2000.

HEAT EQUILIBRADO

En el Juego 4, Herro se convirtió en el quinto jugador diferente del Heat en liderar al equipo en anotaciones hasta ahora en estos playoffs, uniéndose a Adebayo, Goran Dragic, Jimmy Butler y Duncan Robinson. "Tienen muchos buenos jugadores", dijo Stevens.

5 SEMILLAS

Miami podría ser el primer sembrado No. 5 en llegar a las Finales de la NBA. Los sembrados más bajos han llegado allí - No. 8 New York en 1999, y Houston sexto sembrado tanto en 1981 como en 1995 - pero el Heat sería el primer equipo sembrado No. 5 en hacerlo.

GRAN ACABADO

Jayson Tatum de Boston anotó los 28 puntos en el Juego 4 después del medio tiempo. Se convirtió en el primer Celtic en anotar 28 puntos en la segunda mitad de un partido de playoffs desde Ray Allen, quien anotó 28 de sus 30 puntos en los dos últimos cuartos para llevar a Boston a una victoria por 118-115 sobre Chicago el 20 de abril de 2009. Isaiah Thomas anotó 33 puntos después del medio tiempo en la victoria de Boston sobre Washington el 2 de mayo de 2017, pero los últimos nueve de ellos llegaron en tiempo extra.

