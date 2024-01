Turquía detiene a un futbolista israelí que mostró apoyo a rehenes, le acusa de "gesto feo"

El jugador del Antalyaspor Sagiv Jehezkel, a la izquierda, lucha por el balón con el jugador del Trabzonspor Rayyan Baniya durante un partido de la Superliga turca en Anta Antalyaspor and Trabzonspor in Antalya, en el sur de Turquía, el domingo 14 de enero de 2024. (Cafer Eser/IHA via AP)